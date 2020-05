Alla scoperta di Babbo natale: 6 villaggi da non perdere in Italia Il più famoso è quello di Rovaniemi, ma chi ha detto che per visitare un villaggio di Babbo Natale si debba arrivare in Lapponia.

Quando si arriva a Natale, non c’è dubbio, la star incontrastata è proprio il mitico pancione barbuto e vestito di una improbabile divisa rossa: Babbo Natale. Portare i bambini a visitare la casa di Babbo Natale è sicuramente l’aspirazione di molti genitori ed il sogno di molti bambini, e partire per la Lapponia alla ricerca di quella che sembra essere la vera casa di Babbo Natale ed elfi al seguito non è detto sia alla portata di tutti.

Ma chi ha detto che sia necessario partire per il Circolo Polare Artico? In Italia sono tantissimi i suggestivi villaggi allestiti proprio per il Natale per fare contenti i bambini…e anche le tasche dei genitori.

1- La Grotta di Babbo Natale di Ornavasso

Incontrare Babbo Natale nelle Grotte di Ornavasso

In provincia di Verbania si trova la Grotta di Babbo Natale aperta da fine novembre fino al 6 di gennaio. Il luogo è senza dubbio suggestivo: si percorre una galleria di circa 200 metri che sfocia in uno slargo illuminato a festa, e luci che evidenziono pareti e mura in marmo rosa. Qui Babbo Natale accoglie bambini e letterine. Nel parco che circonda la grotta si trovano poi i Twergi, gli gnomi della montagna che accompagnano i visitatori in un percorso che si arrampica lungo la montagna tra baite di legno illuminate a festa per un mercatino di Natale decisamente antipico.

2- Il Paese di Natale di Govone

Castello di Govone/Casa di Babbo Natale Esterno

Il nome Govone forse potrà dirvi poco, ma in realtà si tratta di un borgo annoverato tra le bellezze dell’Unesco. Govone si trasforma ogni anno nel Paese di Natale fino al 6 gennaio.

Luci, musica, canti, eventi dedicati al Natale che si susseguono a ripetizione (se vi interessa partecipare agli eventi vi conviene prenotare on line). Fantastica anche la casa di Babbo Natale cui si accede scortati da un pittoresco Elfo.

Da segnalare anche lo stupendo mercatino di Natale nel viale del Castello Reale.

3- Santa Claus Village

L’ufficio postale del Santa Claus Village

Il Santa Claus Village si trova all’interno del padiglione 10 di Fuorigrotta. La location potrà sembrare meno suggestiva, ma le attività in programma sono molto interessanti: la camera di Santa Claus, la scuola di guida artica, la cucina di Mrs Claus, balla con gli elfi sotto la neve, i mercatini di Natale, il bosco degli elfi, l’ufficio postale.

Il villaggio rimarrà aperto fino al 20 dicembre 2015.

4- La casa di Babbo Natale di Montecatini Terme

Incontrare Babbo Natale a Montecatini Terme

Montecatini per Natale non è più solo il luogo votato al relax degli adulti, ma anche un villaggio incantato per il piacere dei bambini.

Quì la casa di Babbo Natale la si potrà trovare nel Castello delle Terme Tamerici fino al 6 gennaio. Potrete incontrare Babbo Natale, passare per il villaggio degli Elfi dove immergervi in giochi e laboratori d’arte.

5- La Casa di Babbo Natale di Lunghezza

Il luccichio del Natale

Oltre che a Montecatini terme, la casa di Babbo Natale replica anche a Roma dove la troverete nel castello di Lunghezza fino al 27 dicembre. Per scoprire gli eventi in programma potete visitare la sezione dedicata del sito.

6- Santa Claus village di Cesenatico

I mercatini nel Santa Claus Village di Cesenatico

Chi pensa a Cesenatico pensa alle vacanze estive, ma anche in periodo natalizio non sfigura. Fino al 10 gennaio un parco con giochi e tantissimi attività sarà a disposizione di grandi e piccini tra concerti gospel e laboratori creativi.

Per i più piccoli è anche disponibile il Santa Claus Park, un’area riscaldata con giochi gonfiabili e attrazioni. A dimenticavo: anche qui incontrerete Babbo Natale.