All’età di 10 anni era il bambino più forte del mondo; ora ha 30 anni e ha avuto un cambiamento radicale

Scopriamo insieme come è oggi 'Little Hercules', il bambino più forte del mondo

Conosciuto come ‘Little Hercules’, per il suo fisico impressionante a soli 7 anni, Richard Sandrak è ora un allenatore, nutrizionista, stuntman a Hollywood e oggi non sfoggia più gli stessi muscoli. In grado di sollevare fino a 100 chili da bambino, l’ucraino Richard Sandrak è diventato molto popolare anni fa per la sua impressionante muscolatura.

Conosciuto come il bambino più forte del mondo, Richard sfoggiava addominali, bicipiti e gambe divaricate come Jean-Claude Van Damme. Ma il tempo è passato e il suo aspetto è molto diverso ora, dal momento che è meno muscoloso. Oggi, infatti, Richard lavora come nutrizionista e stuntman a Hollywood.

Richard si è formato in una scuola di arti marziali. Tutti hanno assicurato che all’età di 8 anni il ragazzo era riuscito ad avere le braccia e le gambe più potenti e veloci del mondo. Non ci crederete mai ma a quel tempo il bambino poteva sollevare fino a 100 chili di peso. Incredibile!

Queste sono state le sue parole sulla sua vita rilasciate in un documentario di Inside Edition:

Non rimpiango il mio passato, sono orgoglioso, ma ora è vero che non sono minimamente interessato al mio indice di grasso corporeo”, in un documentario di Inside Edition sulla sua vita.

E, continuando, Richard Sandrak ha aggiunto:

Sono molto orgoglioso del mio passato. Non è qualcosa che voglio nascondere alla gente, è che non voglio vivere di memoria.

Oggi il “piccolo Ercole” ha messo completamente da parte il bodybuilding e conduce una vita abbastanza normale. Almeno così assicura lui stesso in un servizio realizzato dal programma televisivo americano Inside Edition.

A 30 anni Richard non è più una star mediatica come prima né partecipa all’Arnold Classic e può mangiare pizze, hamburger e tutti i dolci che vuole. Un chiaro esempio che le esperienze dell’infanzia non devono segnare la vita di nessuno.