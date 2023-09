Apre una raccolta fondi e guadagna migliaia di dollari, ma la realtà è ben diversa da quello che fa credere

In questi giorni sul web è diventata virale la storia di Rob Mercer, un uomo che ha aperto una raccolta fondi a causa di un cancro terminale al colon al quarto stadio. Grazie ai moltissimi aiuti ricevuti, Rob è riuscito a ricavare una cifra di ben 50mila dollari. Peccato però che la realtà è ben diversa da quella che ha fatto credere. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Con la scusa di avere un cancro terminale al colon al quarto stadio, Rob Mercer ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla pagina ‘GoFundMe’. Grazie alla generosità delle persone, il ragazzo è riuscito a ricavare una cifra di circa 50mila dollari. Qualche mese dopo, però, lui stesso ha rivelato che qualla del cancro era in realtà una scusa e che i soldi ricavati gli servivano in realtà per partecipare ad un torneo, il ‘World Series of Poker’.

Rob ha svelato tutta la verità in un’intervista rilasciata al ‘Las Vegas Review-Journal Tuesday’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho mentito riguardo al cancro al colon. Non ho il cancro al colon. Ho inventato tutto perché volevo partecipare al torneo ma non avevo i soldi necessari.

E, continuando con la sua confessione, il ragazzo ha poi aggiunto:

Quello che ho fatto era sbagliato. Non avrei dovuto dire alla gente che ho il cancro al colon. Beh, ho imparato una lezione da $ 2.500.

Ma non è finita qui. L’intervista che Rob Mercer ha rilasciato al ‘Las Vegas Review-Journal Tuesday’ è poi proseguita e al magazine il 37enne ha rivelato che: