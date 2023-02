Nessuno si aspettava nulla del genere e tutti sono rimasti senza parole di fronte a quella scena davvero unica e indimenticabile. Il bambino di 9 anni ruba la scena al matrimonio della sorella. A un certo punto, infatti, il ragazzino prende in mano il microfono e inizia a tenere un discorso emozionante e commovente. Anche la sposa era in lacrime di fronte alle sue parole.

Fonte foto da video su YouTube CBS Sunday Morning

Gus è un bambino di 9 anni di Denver, in Colorado. Quando ha saputo del fidanzamento della sorella, era felice per Catie e per Troy, il suo futuro marito. Ed era emozionato per la grande festa. Ma aveva paura di perdere la sorella maggiore: di sicuro l’avrebbe vista meno.

Gus e Catie sono fratellastri con più di due decenni di differenza di età. Nonostante questo, però, sono davvero molto legati. Quando il ragazzino ha saputo che lei si sarebbe sposata, era preoccupato che non avrebbe più passato tanto tempo con lui come prima. Non voleva perderla.

Quando è arrivato il giorno del matrimonio, le paure di Gus sono svanite. Così il ragazzino ha deciso di tenere un discorso emozionante: nessuno si sarebbe mai aspettato che con le sue parole avrebbe rubato la scena a tutti.

Gus ha preso il microfono. Le sue labbra tremavano e le lacrime scendevano sul suo viso. Con un coraggio incredibile, però, ha iniziato a parlare, rivolgendosi direttamente agli sposi.

Fonte foto da video su YouTube CBS Sunday Morning

Bambino di 9 anni ruba la scena al matrimonio della sorella: ecco il suo discorso

Sono così felice che vi siate sposati oggi. E so che potrei sembrare un po’ triste quassù, ma queste sono lacrime di gioia. Catie, ti amo così tanto e sono così felice che tu mi abbia dato un cognato.

Fonte video da YouTube CBS Sunday Morning

Gli sposi sono scoppiati in lacrime e Catie è corsa ad abbracciare Gus. Tutti si sono uniti alla loro commozione!