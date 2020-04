Bere acqua fredda, gli effetti negativi sul corpo Se vi piace bere l'acqua fredda, dovreste cambiare abitudini; ecco quali sono gli effetti negativi sul nostro corpo dopo aver ingerito acqua ghiacciata

Non c’è niente come un bicchiere di acqua ghiacciata per rinfrescarsi in una giornata estiva, ma dopo aver letto le seguenti informazioni, potresti pensarci due volte prima di avvicinarti al frigorifero per cercare la bottiglia d’acqua. Ecco quali sono gli effetti negativi del bere acqua fredda.

Ecco a cosa devi aspettarti se ti piace acqua gelata:

1. Problemi digestivi

Bere acqua ghiacciata può portare a disturbi intestinali, dolore addominale, nausea e mal di stomaco. Questo perché le basse temperature sono antinfiammatorie, quindi i vasi sanguigni si ritirano.

Un altro effetto collaterale dell’ingestione di acqua ghiacciata è che lo stomaco si contrae e diventa troppo stretto per essere in grado di elaborare il cibo in modo efficiente.

2. Perdita di energia

Bere acqua ghiacciata può farti sentire fresco e ti stimola a breve termine. In realtà, perdi la tua energia a lungo termine.

Ciò si verifica perché il tuo corpo deve utilizzare energia extra per riscaldare l’acqua e portarla alla sua temperatura.

3. Mal di gola

Proprio come una fredda giornata invernale può irritare la gola, l’acqua gelata crea la stessa risposta corporea. In altre parole, il tuo corpo crea muco come umidificatore naturale per riscaldare l’aria o il liquido freddo che viene ingerito.

La differenza è che nel caso dell’acqua ghiacciata, questa risposta corporea non è necessaria e porta all’accumulo di muco e quindi di mal di gola.

4. Rallentamento della frequenza cardiaca

Bere acqua ghiacciata può causare il rallentamento della frequenza cardiaca. Questo perché il nervo vago, che scorre lungo la parte posteriore del collo, è influenzato da un’improvvisa assunzione di acqua fredda.

Come misura di emergenza, il tuo cuore rallenta fino a quando la sua temperatura corporea raggiunge di nuovo l’equilibrio.

5. Disidratazione

Come accennato nei punti precedenti, l’acqua ghiacciata rallenta effettivamente il processo di reidratazione del corpo, piuttosto che accelerarlo. Questo perché il corpo ha bisogno di portarlo a temperatura prima di poterlo usare.

L’unica eccezione a questa regola si verifica con i corridori di lunga distanza, che sembrano beneficiare del meccanismo di risposta ritardata per il mantenimento a lungo termine dei livelli dell’acqua.

6. Costipazione

Mentre l’acqua a temperatura ambiente favorisce il processo digestivo, bere acqua ghiacciata può causare stitichezza.

Solidifica il cibo e lo indurisce mentre attraversa il corpo e, allo stesso tempo, contrae l’intestino, il che può portare a difficoltà ad andare in bagno.

7. Mal di testa

Proprio come succede a volte quando mangi il gelato, l’acqua ghiacciata può fare la stessa cosa: causare mal di testa.

Raffredda i nervi sensibili della colonna vertebrale causando il dolore.

8. Grasso in eccesso

Non è del tutto vero che bere acqua fredda fa perdere peso.

Questo perché le basse temperature rendono il grasso corporeo più duro e meno facile da sciogliere, rendendo più difficile anche la digestione.