I bigliettini di auguri per Natale in vendita su Amazon

I bigliettini di auguri per Natale non possono mancare per inviare anche a distanza i nostri pensieri a persone care. O per accompagnare i nostri regali con una dedica volta ad auspicare delle belle feste da trascorrere con chi si ama. Ce ne sono tantissimi che possiamo scegliere, per poter fare sicuramente un dono gradito.

Su Amazon sono tanti i bigliettini di auguri per Natale da scegliere. Piccoli o grandi, pop up o semplici, con buste e adesivi o da attaccare ai pacchi che abbiamo incartato con amore sperando che il nostro presente possa essere gradito alla persona che lo riceverà.

Ecco, allora, una selezione di confezioni di bigliettini di auguri di Natale tra cui scegliere. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Set di 24 biglietti di auguri per Natale con buste e cartoline di Natale

Fonte foto da Amazon

Comodo e pratico set da 24 biglietti di auguri per Natale, con cartoline e buste e piccoli adesivi per chiudere queste ultime. Disponibile in diversi formati e colore, il set è realizzato con carta di alta qualità, liscia e facilmente utilizzabile con ogni penna o pennarello. Non ci sono scritte, quindi si può inserire la dedica preferita per la persona cara.

24 Pezzi Biglietti Auguri di Natale, Cartoline di Natale Allegre Assortite con Buste in 8 Stili per Portafogli e Buoni Regalo

Fonte foto da Amazon

Un altro set da 24 bigliettini con buste coordinate, proposti in 8 stili differenti, ideali anche per chi ha scelto di donare un buono regalo per una manicure, un massaggio, per un pranzo o una cena e molto altro ancora. Il materiale è di alta qualità, resistente e duraturo nel tempo: la scritta non sbiadirà di sicuro. Le dimensioni sono 10,7cm x 9cm, con il lato interno vuoto per scrivere dediche e auguri o per inserire il buono donato. La busta è inclusa e si possono anche spedire. Si possono usare anche come inviti natalizi.

Cartoline di Natale, 24 Pezzi Biglietti di Natale con Buste e Adesivi, Regalo Natale Cartoline

Fonte foto da Amazon

Simpatici e sicuramente graditi questi biglietti natalizi con buste e adesivi, cartoline con disegni e scritte in un set da 24 pezzi utile per ogni occasione. La carta è resistente e di buona qualità, molto spessa e comoda per scrivere sopra le nostre dediche. 12 stili differenti per fare i propri auguri più sentiti, con 36 piccoli adesivi per chiudere la busta.

Voqeen 100 Pezzi Tag Regalo Bigliettino di Carta

Fonte foto da Amazon

Voqeen propone invece la confezione da 100 bigliettini da attaccare ai pacchi, che si possono decorare e abbellire con un po’ di fantasia. Nella confezione è presente anche una corda di canapa per attaccare i foglietti, le cui dimensioni sono 4×9 centimetri, ai pacchi. I bigliettini sono preforati con fori, quindi perfetti per i progetti fai da te. Su entrambi i lati c’è spazio per scrivere, disegnare, attaccare adesivi e fare molto altro ancora, lasciandosi guidare dalla propria creatività.

Cartoline di Natale 6PCS, biglietti di auguri pop-up 3D per Natale/Capodanno

Fonte foto da Amazon

Bellissime le cartoline di auguri pop up 3D per Natale e Capodanno, in una confezione da 6 biglietti natalizi di auguri. Sono tutte realizzate a mano con carta di alta qualità ed effetto 3D. I biglietti sono proposti con diversi stili: ci sono l’albero di Natale, i pupazzi di neve, castelli, renne, Babbo Natale con la sua slitta magica. C’è spazio anche per scrivere le proprie dediche, accanto agli auguri di Natale. La confezione contiene anche le buste coordinate.

Cartoline di Natale, Biglietti Auguri Natale, 24 Biglietto Auguri Natale con Buste e Adesivi da Busta

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco le cartoline di auguri di Natale colorate con buste e adesivi, ideali per amici, colleghi, famigliari. Il set propone 24 pezzi: le cartoline misurano 11.5 cm per 8,5 cm, mentre la busta 12×9 cm. Il materiale usato è di altissima qualità. Si possono usare penne e pennarelli per scrivere i propri auguri. I biglietti sono pieghevoli dal design colorato e ricco di temi natalizi.

Buone feste, con i migliori bigliettini di auguri per un Natale ricco di gioia e felicità.