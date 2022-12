Tony Hudgell è un bimbo con gambe amputate, a causa della madre naturale che lo maltrattava. Durante un viaggio in aereo, quando è sceso ha trovato un’amara sorpresa. Ha trovato la sedia a rotelle rotta: davvero un problema grave visto che senza quell’ausilio la sua mobilità è estremamente ridotta.

Tony Hudgell ha solo 8 anni. Ha perso entrambe le gambe dopo aver subito degli abusi da parte della madre naturale e del suo compagno. Usa una sedia a rotelle per potersi muovere, ma durante un viaggio qualcosa è andato storto in aeroporto.

Il ragazzino è rimasto bloccato con la sua famiglia dopo un viaggio di quattro giorni in Lapponia, in Finlandia. Fermo per più di cinque ore per i voli in ritardo a causa del maltempo, ha scoperto che la sua sedia a rotelle era andata completamente distrutta.

Il bambino, che ha vinto anche il Pride of Britain, ha perso l’uso delle gambe per colpa della madre Jody Simpson e del fidanzato Anthony Smith, quando era un neonato. La sedia a rotelle gli serve, come hanno detto i genitori adottivi Paula e Mark Hudgell.

Dopo aver aspettato per ore la sedia a rotelle, nonostante la richiesta di assistenza fatta in anticipo alla compagnia aerea, hanno visto la carrozzina da 6500 sterline sul nastro trasportatore attorcigliarsi e piegarsi. Un grave danno, per cui i genitori adottivi hanno presentato reclamo alla compagnia aerea Jet2.

Bimbo con gambe amputate vede la sua carrozzina rompersi completamente in aeroporto

Jet2 in un tweet ha detto di essere dispiaciuta per quanto accaduto e promette di fare tutto quello che è in suo potere per poter risolvere la questione.

Una situazione davvero incredibile, per un bambino che ha dimostrato tanto coraggio e che continua a essere un esempio per tutti, raccogliendo anche fondi da destinare ai bambini meno fortunati.