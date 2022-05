La borsa da spiaggia per i giochi dei bambini è fondamentale per tenere tutto in ordine e avere sempre a portata di mano tutto il necessario per un divertimento al mare formato famiglia. Sono borse di solito in rete, per non portarsi a casa anche la sabbia oltre ai giocattoli dei più piccoli di casa.

Le borse per i giochi da spiaggia sono comode perché si possono anche lasciare sotto l’ombrellone o negli appositi spazi individuati nei lidi attrezzati dai bagnini. Oppure per chi preferisce la spiaggia libera o cambia posto ogni giorno, sono pratiche da portare in giro.

Su Amazon sono tanti i modelli di borsa da spiaggia per i giochi dei bambini che possiamo comprare per poter mettere dentro secchielli, palette, rastrelli, formine per fare castelli di sabbia, mini gonfiabili e molto altro ancora.

Ecco la nostra selezione: troverai sicuramente la borsa da spiaggia per i giochi dei bambini che fa per te.

Funny House, borsa da spiaggia grande portatile e pieghevole, con rete anti sabbia per il mare, per la piscina, per la barca, per contenere tutti i giocattoli dei bambini

Fonte foto da Amazon

Il brand Funny House su Amazon propone la sua borsa da spiaggia grande portatile e pieghevole per conservare all’interno i giochi del mare, in una rete anti sabbia. La sacca è realizzata in rete impermeabile duratura nel tempo, che consente anche la circolazione dell’aria così i giochi possono asciugarsi. Una custodia ideale per i giocattoli dei più piccoli e per insegnare ai bambini a mettere tutto in ordine. Pieghevole e portatile, è molto pratica e comoda, anche grazie alle maniglie per il trasporto anche a spalla.

La confezione comprende due comode sacche.

Jinlaili, 2 Borse a rete per i giocattoli da spiaggia dei bambini, in rete colorata progettata e pensata per i più piccini e i loro tanti giochi da mare

Fonte foto da Amazon

Il brand Jinlaili, invece, propone le sue borse a rete pratiche e comode che anche i bambini possono portare con sé, per raccogliere tutti i giochi del mare e tenerli in un unico posto. La tracolla infatti è regolabile in lunghezza, così da adattarsi all’altezza di ogni bambino: la si può tenere in mano o possiamo portarla alla spalla. Il design a rete traspirante ci permette di non caricare sabbia e acqua. Si possono poi piegare e diventare piccolissime, occupando poco spazio. E si possono usare anche in casa per tenere tutto in ordine.

La confezione comprende due sacche, una di colore azzurra e una di colore verde.

Borsa da spiaggia EocuSun, grande e di lunga durata per il mare, la spiaggia, la piscina, per contenere tutti i giocattoli dei più piccoli di casa (giochi da immagine non inclusi)

Fonte foto da Amazon

Da EocuSun ecco la grande borsa di lunga durata per contenere i giochi dei bambini. La puoi portare sempre con te al mare o in piscina ed è realizzata in tessuto resistente, con supporto posteriore e inferiore che resiste all’usura. Da indossare a spalla o come zainetto, può reggere anche molto speso. La struttura è in rete di nylon, un materiale ideale per tenere alla larga sabbia e acqua. La chiusura è con un cordoncino con fibbia.

Gli spallacci sono regolabili da 50 a 65 cm, diventando così perfetta per adulti e bambini. La borsa, in vendita senza giochi in questo bel colore rosa, ha le seguenti misure: 55cm (H) x 30cm (L) x 30cm (W).

Nerthus, Borsa a rete riutilizzabile per i giochi da mare dei bambini e anche per andare a fare la spesa, colore azzurro

Fonte foto da Amazon

Il brand Nerthus, invece, presenta su Amazon la sua semplice borsa a rete azzurra, utile sia per contenere in estate i giochi del mare dei bambini, sia per andare tutto l’anno a fare la spesa, con una bag riciclabile e riutilizzabile amica del pianeta. Leggera e resistente, è una borsa pratica che da vuota occupa pochissimo spazio, perché si piega perfettamente. La borsa è duratura nel tempo anche per capacità di peso alte ed è resistente all’usura. Una borsa decisamente multiuso.

La borsa è disponibile, oltre che in azzurro, anche in bianco e in nero.

Best Divers AI0915B, Sacca a Rete Extra, dimensioni 70X30 cm, Nero

Fonte foto da Amazon

Da Best Drivers ecco il modello di sacca a rete extra large essenziale e proposta in nero, ideale anche per i ragazzini più grandi che vogliono portarsi al mare magari la palla o i racchettoni per giocare con gli amici. Si può trasportare comodamente grazie alla tracolla. La borsa è in poliestere, resistente e durevole. Si chiude grazie a un laccetto superiore. E quando non è piena di oggetti si può comodamente piegare per essere trasportata dappertutto con estrema comodità e facilità.

Le dimensioni della sacca a rete sono 70×30 cm.

Disney D60052, Portagiochi firmato Minnie, Unisex Bambini e ragazzi, Rosso

Fonte foto da Amazon

Infine, per tutte le appassionate del mondo Disney, ecco la borsa portagiochi da casa o da spiaggia di Minnie, nel classico colore rosso dell’eterna fidanzata di Topolino, simbolo della casa produzione americana. La sacca è realizzata in poliestere: comoda e resistente, la puoi portare dappertutto. Ha una cerniera in alto per tenere tutto al sicuro.

La borsa è realizzata su licenza Disney. Le sue dimensioni sono 51 x 51 x 32 cm.

Oltre alla borsa da spiaggia per i giochi dei bambini, ecco gonfiabili, secchielli, paletti e molti altri giocattoli per i più piccini…