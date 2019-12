Buone feste 2019, gli auguri di Natale di Google Buone feste 2019, gli auguri di Natale di Google con un Doodle che da oggi campeggia sul motore di ricerca

Buone feste 2019, anche Google ci fa i suoi migliori auguri di Natale 2019 con il tradizionale Doodle dedicato alle festività di fine anno. Un appuntamento ormai imperdibile per il motore di ricerca di Mountain View che non tarda assolutamente ad arrivare.

Da 20 anni, ogni Natale, per ogni giorno delle festività di fine anno, il motore di ricerca più usato di tutto il mondo pubblica una serie di auguri di Buon Natale da dedicare a tutti gli utenti che quotidianamente si rivolgono a lui per porgli ogni tipo di domanda, in attesa di risposte precise che non tardano ad arrivare.

“Buone feste 2019”, lunedì 23 dicembre è stato pubblicato il primo di una lunga serie di Doodle che ci accompagneranno quotidianamente durante le feste di fine anno. Così da farsi gli auguri con immagini diverse da condividere magari con amici e parenti per poter augurare tutto il meglio possibile. E non solo durante le feste di fine anno.

Per il Google Doodle del 23 dicembre la O della scritta Google è stata sostituita con il disegno di tre candele natalizie. “Non importa come scegli di festeggiare, questa è la stagione per goderti le feste durante il periodo più bello dell’anno! Buone vacanze!”.

I Doodle con gli auguri per le feste di fine anno sono visibili nella home page del motore di ricerca solo nei paesi dove per tradizione si festeggia il Natale.

Un modo sicuramente singolare per accompagnarci durante le feste di fine anno come se fosse un calendario dell’Avvento un po’ in extremis, che inizia alla vigilia della vigilia di Natale.