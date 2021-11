È già tempo di calendari 2022. Anche il 2021 sta volgendo al termine e molti di voi avranno già dato un’occhiata alle festività del prossimo anno, per capire se ci saranno ponti interessanti per poter partire e organizzare un viaggio. In casa o in ufficio un calendario da comprare magari online e appendere è sempre comodo, non vi pare?

Ci sono i classici calendari con tutte le festività segnate e anche i Santi, così come le fasi della luna. Oppure quelli fotografici per arredare ogni ambiente con un oggetto utile. Senza dimenticare quelli perfetti per il lavoro, con un planning annuale, mensile o settimanale da appendere dietro la scrivania.

Per organizzarsi con il lavoro e gli impegni di famiglia, i calendari da parete 2022 sono assolutamente perfetti, così da non perdersi più nulla e tenere tutto sempre a portata di mano, per un’organizzazione sempre perfetta.

Ecco, allora, 7 calendari 2022 da parete da acquistare comodamente su Amazon. Possono anche diventare ottime idee regalo da fare in vista dell’anno nuovo!

Calendario da parete XXL 2022 (100 x 70 cm), piegato, formato poster

Fonte foto da Amazon

Da Etoni su Amazon ecco il calendario da parete XXL del 2022, con misure 100 centimetri per 70 centimetri. In formato orizzontale e piegato, ecco il calendario a poster annuale da parete, con integrati i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2023 così da organizzarsi meglio. C’è spazio per molti appuntamenti, con l’integrazione di settimane e festività, per un’organizzazione capillare. Uno strumento utile per segnarsi impegni di lavoro, visite dal medico, feste, compleanni, matrimoni e altri eventi che non dobbiamo assolutamente dimenticare.

Calendario da Muro 2022 – Calendario da Scrivania Mensile, Luglio 2021 fino a Dicembre 2022 – Visualizzazione a un Mese

Fonte foto da Amazon

Da Smart Panda ecco il calendario da scrivania mensile, da luglio 2021 e fino a dicembre 2022, così da avere la visualizzazione mensile anche per gli ultimi mesi del 2021 che stiamo per salutare. Si può avere una panoramica del mese in corso o dei successivi a colpo d’occhio, così da pianificare e organizzare tutto senza problemi. C’è spazio anche lateralmente per delle note, così da scrivere anche degli appunti. Ma più eventi o appuntamenti dedicati, con tante finestre ampie: perfetto per la casa, per la famiglia e per l’ufficio. Le dimensioni sono 33×43 centimetri, con carta spessa.

Calendario Geniale 2022. L’Originale. Supporto Legno di Abete Naturale Biologico

Fonte foto da Amazon

Il Calendario Geniale 2022 è l’originale con supporto in legno di abete naturale biologico, un’idea regalo perfetta che oltre alla data, da staccare giorno dopo giorno, fornisce anche una frase, un aforismo, un pensiero filosofico. Disponibile nel formato classico 12x17x5 centimetri, il supporto in legno può essere riutilizzato l’anno successivo semplicemente comprando il nuovo inserto. Il calendario 2022 propone sempre la stessa tradizionale grafica, con frasi motivazionali. Disponibile anche in una scatola per una confezione regalo ideale per ogni occasione. Il prodotto è artigianale, lavorato a mano in Italia con l’uso di materiali ecologici e inchiostri vegetali.

Calendario 2022 da Muro Olandese Classico con Feste Settimane Lune e Santi in carta ecologica

Fonte foto da Amazon

Tra i calendari 2022 da avere in casa o in ufficio non può mancare quello classico, che è presente in tutte le cucine italiane da generazioni. Lo store di Solocalendari offre il suo modello olandese 2022 composto da 14 fogli: copertina più 12 mesi dell’anno nuovo e il planning del 2023, così da non perdersi nessun appuntamento. Ogni pagina propone 3 mesi: quello in corso, il precedente a sinistra e il successivo a destra. In più ogni pagina contiene informazioni sulle Lune, i Santi e le festività. Il calendario è ecologico, con carta qualità da 120 grammi Certificata FSC Riciclata. I numeri sono molto grandi e le dimensioni del calendario sono 29,7 centimetri per 42 centimetri di altezza. C’è anche un gancetto per appenderlo e la spirale metallica così da girarla senza strappare le pagine.

Gruppo Erik Calendario 2021 2022 da Muro Botanical

Fonte foto da Amazon

Per chi ama il colore e l’organizzazione creativa, ecco il calendario 2021-2022 da muro con disegni Botanical, un planner da 16 mesi da settembre 2021 a dicembre 2022 (disponibile anche con altre grafiche come Disney Classic, Glitter, Harry Potter, Japanese Art, Lily & Val, Pusheen, Snoopy e The Mandalorian). Un calendario per tutta la famiglia per inserire impegni, appuntamenti, eventi, feste, ma anche la lista della spesa e molto altro ancora, così da avere sempre tutto sotto controllo. Il calendario comprende anche una penna nera, spazi per gli appunti e stickers per personalizzarli. Il planner mensile è a quattro colonne, così da vedere tutti i giorni del mese insieme.

Calendario 2022 da Muro Fotografico Nuovi Orizzonti, spiralato in carta certificata FSC ecologica

Fonte foto da Amazon

Per chi ama le belle fotografie, ecco i calendari 2022 da muro con stampa fotografica “Nuovi orizzonti”. 12 foto dei luoghi più belli della terra, con sotto il mese in corso e quello precedente e quello successivo, così da avere tutte le date a portata di mano. Composto da 14 fogli, con copertina, 12 mesi dell’anno nuovo e planning del 2023, contiene indicazioni su feste, Santi, lune e numero delle settimane. Di carta di qualità da 120 grammi, è un calendario ecologico al 100%, in stile olandese classico (29,7 centimetri x 42 centimetri). Dispone di spirale metallica per cambiare i mesi e di gancetto per appendere il calendario al muro.

Boxclever Press L’Organizza Famiglia Calendario 2022 da muro con 6 colonne

Fonte foto da Amazon

Infine, da Boxclever Press il calendario 2022 da muro con sei colonne ideale per la famiglia. Parte da metà agosto 2021 e arriva fino a dicembre 2022, per un calendario settimanale ideale per famiglie con tanti impegni. Ampio lo spazio per appuntare gli impegni quotidiani, ma non mancano sezioni dedicate agli appunti e alle liste. Ideale fino a sei famigliari anche per segnare i pasti quotidiani, la lista della spesa, le cose da comprare per la scuola e molto altro ancora. La copertina in plastica consente di scrivere le attività ricorrenti e ci sono anche adesivi per personalizzare gli appuntamenti.

I calendari 2022 possono sempre essere un’ottima idea regalo, pensaci per i prossimi doni da fare entro la fine dell’anno vecchio.