Scegliere il perfetto Calendario dell’Avvento 2021 è davvero molto semplice. Tantissime le idee per tutti i gusti e per tutti i desideri, tra chi vuole puntare su prodotti di bellezza, su golosità al cioccolato, su prelibatezze che non prevedano il cioccolato e anche giochi per i più piccini (o per chi è grande ma si sente ancora un bambino e adora giocare con mattoncini e costruzioni).

Su Amazon sono tanti i Calendari dell’Avvento che possono fare al caso nostro e che possono diventare ogni volta le perfette idee regalo da fare e da farsi. A ognuno il suo, scegliendo in base alle proprie preferenze e ai propri gusti.

Sei pronto a iniziare il primo dicembre il conto alla rovescia per le feste di fine anno?

M&M’s 2 Confezioni di M&M’s Calendario Dell’ Avvento Assortimento Misto

Per tutti gli appassionati delle m&m’s, ecco due calendari dell’avvento che contengono dolci prelibatezze: M&M’s peanut, choco, Mars,Snickers, Bounty e TWIX. Un Calendario dell’Avvento goloso con snack speciali in confezioni ridotte. Ogni giorno aprendo una casella si potrà scoprire la dolcezza riservata.

Lipton Tea Advent Calendar 2021, Calendario dell’avvento

La Regina Elisabetta II approverebbe questo dono. Ecco il Lipton Tea Advent Calendar 2021: dietro ogni casella non ci sono cioccolatini, ma bustine di tè nero, tè verde, infusi di erbe selezionati, per un totale di 48 filtri da scoprire all’interno delle 24 caselle (ci sono infatti 2 bustine di tè dietro ogni riquadro, così da condividerlo con chi si ama). L’idea regalo per tutti coloro che adorano le miscele naturali di tè, frutta ed erbe.

Pukka Calendario dell’Avvento 2021, Calendario dell’Avvento non di Cioccolata

Ed ecco invece il calendario che si ispira al design delle Selection Box Pukka, con tante ottime bustine da tè, infusi e tisane da gustare al posto del classico cioccolato. Dietro ogni casella ci sono 24 bustine di tè e tisane biologiche, con ingredienti al 100% naturali ed etici (pensati per tutti coloro che stanno attenti all’ambiente, che sono vegetariani, kosher), senza OGM. Inoltre l’1% del ricavo totale delle vendite è destinato a cause che hanno a cuore la salute del pianeta, quindi un regalo doppio. Infine, la confezione è realizzata con materiale riciclabile prodotto da fonti rinnovabili.

LEGO Harry Potter Calendario dell’Avvento 2021, e Gioco da Tavolo per Bambini dai 7 Anni

Per tutti i bambini e anche per tutti coloro che hanno una passione sfrenata per le avventure del maghetto più famoso del grande schermo, da Lego il Calendario dell’Avvento 2021 di Harry Potter, con gioco da tavolo per bambini dai 7 anni in su. 24 porticine nascondono altrettanti giocattoli costruibili, per poter far finta di essere a Hogwarts, ricevere le lettere dal camino, interagire con la civetta Edvige e molto altro ancora. Il set contiene 6 personaggi LEGO minifigures: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Dudley Dursley e Unci-unci, insieme ad altri accessori unici. Inoltre è previsto anche un gioco da tavolo con una trottola colorata, 16 carte da collezione, con 2 carte mago.

Minecraft Calendario dell’Avvento 2021 per Bambini – 24 Gadget

Se invece siete appassionati di Minecraft, ecco il set con 24 gadget da scoprire da inizio dicembre e fino alla vigilia di Natale. Un’idea regalo unica per tutti i gamer che giocano sempre con questo videogame, per poter avere gadget, regali originali e articoli di cancelleria a tema. Ci sono quaderni, penne, adesivi, personaggi e molto altro ancora. Il calendario dell’avvento Minecraft ha la licenza ufficiale del gioco.

L’Oréal Paris Calendario dell’Avvento 2021, 24 Prodotti Make-up, Cura del Viso e Cura dei Capelli

E perché non prepararsi al Natale con un carico di bellezza? Da L’Oreal Paris ecco il set con 24 prodotti di make up, per la cura del viso e per la cura dei capelli, per arrivare pronte per le feste della fine dell’anno. Il kit di bellezza contiene nel dettaglio 9 prodotti make up, 2 mascara, 2 matite per gli occhi, 1 primer mascara, 1 eyeliner, 2 ombretti formato mono, 1 mascara per sopracciglia, ma anche 1 primer per il viso, 1 illuminante in polvere, 1 illuminante in gocce, 1 blush, 2 rossetti matte, 1 tinta per labbra di lunga durata, 2 rossetti satinati, 2 matite per labbra idratanti e dal colore intenso. E infine ci sono anche 1 crema viso per il giorno Revitalift Laser X3, 1 siero anti crespo e 1 shampoo per capelli secchi.

LEGO Star Wars Calendario dell’Avvento 2021

Ma torniamo dagli appassionati di Lego, con il calendario dedicato invece a Star Wars, che contiene all’interno oggetti e personaggi della seconda stagione di The Mandalorian. In tutto all’interno ci sono 7 personaggi Lego Star Wars, tra cui il Mandalorian e Baby Yoda, ma anche Tusken Raider, un droide interrogatore IT-O e un IG-11. Infine ci sono anche 11 mini veicoli da costruire, come il Razor Crest, il caccia stellare di Riot Mar, l’Imperial Troop Transport, l’X-wing, il TIE Fighter, l’Imperial Light Cruiser, l’astronave di Boba Fett e la culla motorizzata di Baby Yoda.

Calendario dell’Avvento KitKat con Snack di Cioccolato al Latte Ripieno e Cioccolatini al Latte

Per tutti gli amanti del buon cioccolato, da Nestlè arriva il Christmas Break con la dolcezza dei prodotti KitKat. La confezione, perfetta anche per i più piccoli, contiene al suo interno 15 KitKat festive friends, 8 KitKat festiva baubles e 1 KitKat Santa. I prodotti sono in confezioni mini realizzati con cacao al 100% sostenibile.

Playmobil Calendario dell’Avvento 70188 – Il Negozio dei Giocattoli di Natale

Ancora giochi con l’Advent Calendar di Playmobil, ambientato all’interno di un negozio di giocattoli natalizi. All’interno tanti personaggi e accessori ispirati alle feste di fine anno. Babbo Natale, un pupazzo di neve, ma anche giocattoli e mini figure, per giochi ideali per i bambini con più di 4 anni. C’è anche il manuale di istruzioni per montare il calendario, realizzato con materiali di alta qualità e molto resistente. La confezione contiene 1 play set da 89 pezzi con istruzioni: 1 calendario dell’Avvento, 1 sfondo in cartone, 4 personaggi, 84 accessori.

Calendario Dell’avvento, Avvento Calendario da Riempire, Sacchetto Regalo di Natale con 1-24 Adesivi numerici

Per chi è amante del fai da te, ecco il calendario dell’avvento da riempire, con 24 sacchetti di stoffa in 3 colori differenti, adesivi con i numeri da 1 a 24, 24 mollette di legno, 10 metri di corda di canapa, così da fare il conto alla rovescia riempiendo i contenitori con quello che piace di più.

E tu, quale Calendario dell’Avvento 2021 preferisci?