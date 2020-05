Capo condivide accidentalmente una patata durante una videochiamata Il capo, mentre stava tenendo con i suoi dipendenti una videochiamata, ha per caso condiviso una patata e non è riuscito a tornare indietro

Le videochiamate sono davvero molto pericolose. Non solo perché se non ci si è preparati si rischia di andare in videoconferenza con capi e colleghi in pigiama, spettinati e senza trucco. Il boss protagonista di questa storia ha condiviso accidentalmente una patata!

Sì, avete capito bene, una patata. Il capo di questa azienda stava tenendo una video call insieme ai suoi dipendenti. All’improvviso, non sa come ha fatto, ma ha condiviso la foto di una patata buffa. E non è riuscito più a toglierla dallo schermo. È rimasta lì per tutto il tempo della videochiamata. E gli è andata bene: poteva essere condiviso qualcosa di più imbarazzante di una patata simpatica e divertente.

Lizet Ocampo ha fatto ridere tutti i dipendenti di People for the American Way, organizzazione che si impegna a invitare gli elettori di Latinx a votare e aiutare i candidati progressisti a vincere le prossime elezioni. Tutti i dipendenti lavoravano da casa e lei e i suoi colleghi hanno iniziato a incontrarsi in chat e in videochat. Ma un giorno qualcosa è andato storto.

La donna aveva scaricato prima dei file divertenti e dei filtri da usare per rendere questo incontro, un happy hour informale, il più leggero possibile. Così da alleggerire l’umore di tutti. Ma in seguito ha avuto una call decisamente più importante e si è semplicemente dimenticata di disattivare i filtri che aveva precedentemente usato.

Quando hanno iniziato l’incontro, al posto della responsabile c’era una patata, che parlava come lei. All’inizio non capiva cosa fosse successo, ma poi si è ricordata di quei filtri. Ci ha provato ad eliminarli, ma proprio non c’è riuscita. Ha cercato di disattivare quei filtri, senza riuscirci. È rimasta per tutti una patata parlante.

Ovviamente nessuno è riuscito a rimanere serio durante la call. Lei purtroppo ha affrontato tutta la chiamata con il volto di una patata.