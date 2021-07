Casa in vendita ma nessuno ha il coraggio di comprarla quando scopre cosa c’è nel cortile

Il precedente proprietario è sepolto in giardino dopo aver vissuto nella sua proprietà per tutta la vita

Quando si guardano case in vendita online, normalmente sono le immagini il fattore più importante. Ma tutti coloro che vorrebbero acquistare una casa dovrebbero anche notare agli annunci, in modo da essere sicuri di quello che hanno intenzione di acquistare. La pubblicità di una casa con tre camere da letto a Leeds ha fatto molto parlare.

Una casa con tre camere da letto è stata quotata a un interessante prezzo di £ 125.000, ma il precedente proprietario è sepolto in giardino dopo aver vissuto nella proprietà per tutta la vita. Questo è ciò che succede a Leeds, in Inghilterra.

L’ex proprietario, che aveva vissuto lì per tutta la vita, aveva comunicato alla sua famiglia che l’ultimo desiderio della sua vita era quello di essere sepolto proprio nel giardino sul retro. La casa con terrazza include riscaldamento ecologico, inclusi pannelli solari e la possibilità di alimentare la casa da una stufa a legna.

La cucina ha bisogno di un po’ di lavoro, poiché gli accessori sono stati rimossi e il pavimento sembra un po’ logoro, ma gli accessori in pino sono davvero attraenti. Il bagno è pulito e ci sono tre camere da letto di buone dimensioni.

All’esterno della proprietà c’è un viale condominiale e il giardino sul retro, dove riposa il precedente proprietario, ha un lungo prato. Per questo piccolo dettaglio, sul web si sono scatenati alcuni commenti ironici da parte di alcuni utenti. Infatti possiamo leggere:

Sembra delizioso. Tre camere da letto, cucina in pino, giardino d’inverno, cadavere nel cortile, vicino al centro città… aspetta cosa?

Oppure:

Non me lo aspettavo davvero.

Forse non tutti sanno che in Inghilterra e Galles, l’Agenzia per l’ambiente afferma che non ci sono leggi che impediscono alle persone di essere sepolte in privato, purché il proprietario del terreno approvi. Voi vivreste in una casa in cui l’ex proprietaria è sepolto in giardino? Aspettiamo i commenti.