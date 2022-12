La loro storia era diventata molto famosa, i primi sette gemelli nati al mondo. Era il lontano 1997.

La vicenda era arrivata dall’Iowa, negli Stati Uniti. I più noti giornali del mondo parlavano di sette gemelli nati prematuri. Erano i figli di Kenny e Bobbio McCaughey. Due genitori che nei mesi successivi sono stati intervistati e invitati in tantissime trasmissioni.

È quasi impossibile da credere, visto quanto la loro vita era stata stravolta e quanto fossero occupati a prendersi cura di quei sette fagottini.

Negli anni successivi i due genitori hanno ricevuto un incredibile numero di donazioni, grazie alle quali si sono potuti permettere una media di 52 pannolini al giorno!

Ma che fine hanno fatto e come sono diventati oggi Kenny Jr., Alexis, Natalie, Kesley, Nathan, Brandon e Joel?

Diversi anni dopo, a due dei sette gemelli, Alexis e Nathan, è stata diagnosticata una paralisi cerebrale. Hanno avuto bisogno dell’uso di deambulatore. Il maschietto è stato operato nel 2005 e da allora cammina da solo.

Hanno studiato e si sono diplomati al liceo tutti e sette. In seguito, grazie alle borse di studio, sono andati anche al college. Qualunque cosa facessero o in qualunque posto andassero, erano sempre tutti insieme, uniti come una vera famiglia. L’università è stata come assaporare un po’ di indipendenza.

Oggi i sette gemelli sono cresciuti

La primaa sposarsi è stata Nathalie, nel 2019 e dopo quattro mesi si è sposato anche il fratello Brendon. Alexis ha continuato gli studi per l’educazione della prima infanzia e oggi vorrebbe lavorare in una scuola elementare. È riuscita a vincere diversi concorsi di bellezza per bambini con bisogni speciali.

Nathan e Joel si stanno specializzando in sistemi informatici e sperano tanto di lavorare per Google un giorno. Ognuno ha la propria vita, ma nello foto sono sempre insieme!