Che ore sono? Il tweet della CIA per reclutare agenti segreti diventa virale: ecco qual è la risposta

Di recente è apparso sui social un tweet della CIA che è diventato virale sul web. Si tratta di una foto attraverso la quale lo scopo delle persone è quello di indovinare che ore sono. Circa il 53,7% degli utenti ha dato la risposta esatta ma non è mica facile.

Che ore sono in questa foto?

Questo è quello che chiede uno dei tanti tweet della CIA che piacciono molto a tutti i suoi 3 milioni di followers. Stando ad alcune voci, si suppone che a Langley vogliano scegliere tramite le piattaforme social nuovi agenti segreti. Alla luce di questo, la Central Intellingence Agency ha escogitato una strategia che sembra ottenere buoni risultati.

La CIA ha deciso di mostrare un’immagine sul suo profilo Twitter la quale ritrae un paesaggio imbiancato dalla neve. Di fronte a questo insolito quesito le risposte possibili sono tre: tre del pomeriggio, undici o sette della mattina.

Nel corso di pochissime ore, il post della Central Intelligence Agency è diventato virale sul web ed ha scatenato non poche discussioni tra gli utenti su quale fosse la risposta esatta. Infatti, sotto all’immagine appaiono numerosi commenti ognuno dei quali riportava una risposta diversa con in aggiunta anche una spiegazione.

Ecco con quali parole uno dei tanti followers ha cercato di risolvere il misterioso quiz:

Direi che sono le 7 del mattino perché le strade non sono ancora state pulite e, vedendo alberi sempreverdi, scommetto che hanno gli spazzaneve pronti. Credo che se fosse un altro momento della giornata le strade sarebbe più pulite dato che al momento non nevica.

Ebbene sì, la risposta esatta è le sette del mattino e ben il 53,7% delle persone ha indovinato. A rivelarlo è stata proprio la CIA la quale ha in seguito twittato:

La maggior parte di voi ha indovinato correttamente. Sembra che tutti voi abbiate un occhio per questo quiz. Dovreste controllare la nostra pagina delle carriere. #DiscovertheCIA.

Tuttavia ci sono vari test che possono aiutarci a capire noi stessi. Citiamo alcuni di questi ultimi in grado di mettere alla prova la nostra attenzione e le nostre abilità cognitive, come per esempio i test di personalità, test visivi o i test sulle illusioni ottiche.