Dopo l’episodio che ha fatto preoccupare tutti i fan di Chiara Ferragni e di suo marito Fedez, con il ritorno a casa di quest’ultimo, pare esser tornata la serenità. Son stati giorni difficili a casa Ferragni, a tal punto da volersi prendere una pausa da tutto, social compresi.

Ricordiamo che, quando suo marito è stato male e quindi ricoverato d’urgenza, Chiara si trovava a Parigi per la Fashion Week. Ovviamente, non ha esitato ad annullare tutti i suoi impegni, per tornare a casa e potersi prendere cura di suo marito.

Ora che il rapper è stato dimesso e sembra star meglio, la coppia più amata, ma allo stesso tempo più chiacchierata è pronta per tornare alla loro normalità. Ovviamente, son tornati entrambi molto attivi sui social. È proprio nel suo profilo Instagram che Chiara ha sfoggiato la sua tiara scintillante da principessa, ecco il suo costo!

Chiara Ferragni come una principessa: Ecco il costo della sua tiara scintillante

Non appena la situazione si è stabilizzata e Fedez è tornato a casa, Chiara e Federico hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno voluto supportare quest’ultimo. Attraverso i loro profili social hanno scritto “Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, frase accompagnata da una foto di famiglia.

Mentre Fedez continua il suo percorso per recuperare al meglio la forma, Chiara è tornata ai suoi impegni lavorativi, senza però, trascurare i figli Leone e Vittoria ed il marito. A tal proposito, i suoi ultimi post sono proprio dedicati a loro.

Precisamente, ha voluto fare una dedica proprio ai due figli Leone e Vittoria: “A voi che siete stati la mia dose di spensieratezza in queste giornate“. Ha poi voluto condividere con i suoi fan alcuni scatti inediti fatti durante la Paris Fashion Week, prima del suo ritorno.

Lei aveva raggiunto la Francia per alcuni eventi, tra i quali: la sfilata di Dior con look bon ton, l’outfit da business woman a Lancome X Louvre Photocall, il completo leopardato per girare la città ed infine il total black con abito in pelle per la serata a Parigi.

In questi giorni, è tornata a ricordare quelle giornata prima della preoccupazione e della paura che l’attendevano a casa. Ha poi voluto mostrare alcune foto in cui sfoggia un look da principessa. Stiamo parlando dello slip dess color champagne con spacco e bretelline sottili.

Per dare un tocco prezioso all’abito ha voluto aggiungere due gioielli da lei molto amati, poiché fanno parte del suo brand; Chiara Ferragni Brand. La collana fa parte della collezione Emerald, composta da un pendente verde smeraldo con un pavè di zirconi, dal costo di 99 euro.

Ma l’accessorio che più ha attirato l’attenzione è la tiara. Una esclusiva del suo brand, si tratta di una coroncina placcata argento con zirconi bianchi. Questo accessori, sul sito ufficiale del suo marchio presenta un prezzo pari a 199 euro.