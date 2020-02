Ciò che vedi per primo rivelerà ciò che sta accadendo dentro di te Questo rapido test dell'inconscio rivelerà il tuo essere interiore; la prima cosa che noti in questa immagine ti dirà ciò che sta accadendo nel tuo subconscio

Il proprio subconscio sa bene ciò che ci motiva e ci guida maggiormente nella vita. Questo rapido test rivelerà il tuo essere interiore. Ci sono molte cose che possono essere viste in questa immagine ma la più importante è quella che noti per prima.

Dai un’occhiata, dunque, alla foto e rispondi ciò che noti per primo. La tua risposta rivelerà qualcosa del tuo essere interiore che potresti non conoscere affatto.

Montagne

Se hai visto prima le montagne: sei guidato dalla tua stessa mente.

Sei una persona intellettuale e pratica. Nella vita ti fai guidare principalmente dai tuoi pensieri che ti motivano più di qualsiasi altra cosa. A causa di questa costante attenzione ed eccesso di cautela, tendi a mettere il lavoro sopra ogni altra cosa nella vita.

A volte dovresti smettere di concentrarti sul difficile percorso da percorrere e passare più tempo a rilassarti. Il fatto che tu abbia visto prima le montagne significa che ti concentri sempre sui compiti che ti aspettano. Facendo così potrai andare molto lontano professionalmente ma non sarai mai felice se non impari a rilassarti.

Orso

Se hai visto per primo l’orso, sei motivato dall’amore.

L’orso è un simbolo di passione intensa e feroce. Se hai notato prima l’orso, il tuo essere interiore è, probabilmente, estremamente passionale, specialmente quando si tratta di questioni del cuore. Hai visto l’orso per primo perché hai un’inarrestabile ferocia dentro di te.

Quando si tratta delle persone che ami, faresti di tutto per proteggerle. È possibile che tu sia stata persino paragonata a un mamma-orsa che protegge i suoi cuccioli. È una descrizione abbastanza accurata: non lasci accadere nulla a chi ami.

Alberi

Se hai guardato per la prima volta gli alberi, sei guidato dalla tua passione.

Sei comunicativo e ti piace parlare con gli altri. Gli alberi rappresentano il desiderio di essere sociali e interagire con tutti. Sei più felice in un gruppo di persone. Sei sempre desideroso di stringere nuovi legami e quello spirito di connessione con tutti è ciò che ti guida nella vita.

Luna

Se hai visto per prima la luna, sei guidato dai tuoi sogni.

Hai visto la luna perché hai sempre la testa tra le nuvole. Sei guidato dai tuoi sogni e dalle aspirazioni per il futuro. I tuoi pensieri per il futuro prendono il sopravvento sulla tua mente e i tuoi sogni a volte finiscono per essere le fantasie a cui pensi tutto il giorno.

A volte ti distrai un po’ a sognare ad occhi aperti ma sai che un giorno tutte le tue speranze e i tuoi sogni diventeranno realtà con un po’ di duro lavoro. Tuttavia, non lasciare che la perfezione diventi nemica del bene. Il fatto che qualcosa non accada nel modo in cui hai sognato non significa che non sia buono. A volte devi accettare la realtà per quello che è.