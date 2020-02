Ciò che vedi per primo ti rivelerà quali sono i tuoi problemi nascosti in amore Guarda l'immagine e rispondi cosa vedi prima per sapere quale potrebbe essere lo sfondo dei tuoi problemi in amore

L’amore è più complesso di quello che ci mostrano nelle pubblicità o nelle pubblicazioni sui social media. A volte non è sufficiente che due persone si amino (nel caso di una coppia) o che abbiano lo stesso sangue (nel caso di una famiglia, per esempio) o che condividano gli stessi interessi (nel caso degli amici).

Ci sono persone che non riescono nemmeno a ad innamorarsi. Ciò che sentiamo nel nostro cuore, comunque, per quanto vogliamo nasconderlo, è lì e rimane lì…

Questo test rivela quali sono i tuoi problemi nascosti nell’amore. I test servono per far emergere quelle cose che non osiamo dire o fare. Desideri, paure, insicurezze… emozioni che vivono nel nostro inconscio.

Guarda l’immagine seguente e senza pensare, rispondi: cosa vedi per primo? Ciò che rispondi può aiutarti a mettere in luce quali potrebbero essere i tuoi problemi nascosti nell’amore.

Un topo

Se la prima cosa che hai visto nella foto è stato il topo, probabilmente i tuoi problemi in amore sono collegati a ciò che senti in relazione a ciò che ti circonda. In fondo, hai paura di essere accettato? Pensi che non ti piacerebbe rimanere solo? Senti un profondo desiderio di essere amato, preso in considerazione?

Forse c’è qualcosa dentro di te che ti crea insicurezza e ti fa agire inconsciamente in quel modo. Potresti quindi essere geloso, dipendente o, al contrario, sulla difensiva. Hai paura di essere ferito, di essere respinto, il che potrebbe giocare contro di te quando si tratta di relazionarsi in amore.

È importante che lavori su te stesso in modo da poterti connettere con gli altri.

Una persona di profilo

Se la prima cosa che hai notato nella foto è stata la persona di profilo, una sagoma, forse i tuoi problemi d’amore sono il tuo ego su cui devi lavorare. Mettere l’ego sempre avanti può portare a molti conflitti: essere sempre sulla difensiva, vittimizzarsi, non accettare critiche, prendere tutto sul personale, essere paralizzato dalla paura, dall’infatuazione, ecc.

L’opposto dell’ego è l’amore, l’accettazione. Lavorare sull’amore per se stessi può aiutarti a fuggire dall’ego per essere in grado di relazionarti con gli altri in modo più genuino.