Colleen Heidemann, a 74 anni diventa modella e star di Tik Tok: “Siate chi volete essere”

In questi ultimi giorni sta spopolando sul web la storia di Colleen Heidemann, una donna di 74 anni che ha rivoluzionato completamente la sua vita. Il giornale ‘Irish Sun’ ha infatti raccontato la nuova vita della donna che ha stravolto completamente la sua vita decidendo di lavorare come modella e diventando una vera e propria star di Tik Tok.

Chi ha detto che per fare la modella o l’influencer bisogna avere necessariamente meno di 30 anni? Colleen Heidemann, 74enne di Los Angeles, in questi ultimi giorni sta spopolando sui social per aver deciso di stravolgere completamente la sua vita. La parola d’ordine per Colleen è ‘fregarsene‘. Questo è quanto ha rivelato la donna in un’intervista rilasciata al giornale ‘Irish Sun’:

Amo la vita e amo mostrarmi e perciò indosso quello che mi pare. Siate chi volete essere e trovate qualcuno che vi ami, a qualsiasi costo […] Non lasciare che ti definiscano, noi siamo forti. Non siamo invisibili, io vesto la mia età come voglio!

Nonostante Colleen sia diventata un modello per la maggior parte delle donne, non mancano coloro che quotidianamente riempiono la donna di critiche.

A coloro che le scrivono commenti di questo tipo:

Questo costume da bagno non è adatto all’età.

Lei risponde con queste parole:

E io dico: indossa ciò che ti fa sentire bene! Ogni corpo è un corpo da costume da bagno!

Intervistata dall’Irish Sun, la 74enne ha poi aggiunto: