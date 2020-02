Coltiva un pino in un vaso piccolo in 5 semplici passaggi Ecco come puoi coltivare un pino in un vaso microscopico: basta seguire questi 5 semplici passaggi

Se vi piace la natura e avete sempre sognato di far crescere un albero, ma non avete lo spazio necessario in casa, sappiate che ora non è più un problema. Potete benissimo far crescere un pino in un piccolo vaso. Basta semplicemente seguire 5 semplici passaggi per poter vedere crescere un bel pino a casa vostra. E non solo a Natale.

Lo sapevate che al mondo esistono circa 114 specie di pini? La maggior parte è originaria dell’emisfero settentrionale. Crescono un po’ in tutto il mondo.

E se volete possono crescere anche a casa vostra. Sì, proprio dentro casa vostra.

In 5 semplici passaggi, infatti, possiamo coltivare anche in un piccolo vaso il nostro pino personale. Che fa subito atmosfera natalizia e può darci l’idea di vivere in una casa dove si respira un’aria nordica, più pulita e anche più profumata.

1. Andate a fare una bella passeggiata in un bosco o nel parco vicino casa, l’importante è che ci siano dei pini. E raccogliete più pigne che potete.

2. Mettete le pigne in un pentolino, in modo da far uscire la maggior parte della pigna fuori.

3. Date ogni giorno da bere alla pigna, non una quantità eccessiva di acqua, ne basta poca. Infatti se esageriamo troppo con l’acqua potremmo rischiare di far marcire la nostra pigna.

4. Dopo qualche tempo, se vi siete presi cura per bene del vostro piccolo pino, vedrete che comincerà a spuntare dalla pigna una piccola pianta.

5. Complimenti, avete appena creato il vostro pino in miniatura. Che potrà anche essere un’ottima idea regalo da fare in occasione del Natale o anche in altri periodi dell’anno.

In questo modo non solo avrete realizzato una semplice e splendida decorazione per ogni ambiente di casa, ma avrete anche contribuito a rendere l’aria più respirabile e sana. In effetti potreste portarvi una piantina anche in ufficio, per una boccata di ossigeno!