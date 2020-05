Come aiutare le persone tristi Alcuni consigli per come aiutare una persona triste

La vita è un sentiero pieno di possibilità e imprevisti. Ma soprattutto la vita è fatta di emozioni. Alcune positive, altre negative. E non sempre è facile affrontarle, a volte una persona triste o in difficoltà ha bisogno di una spinta per poter tornare a dare il proprio meglio. Ecco alcuni consigli su come poter aiutare una persona triste.

Ma come fare? Quali sono le cose che possono essere più d’aiuto per una persona triste? C’è chi, d’istinto, sa cosa fare e come tirare su una persona triste e chi, invece, rimane paralizzato e non sa da dove iniziare.

Certo non è semplice, ognuno, quando è triste, reagisce in modo differente. Alcune persone hanno bisogno di solitudine, altre di avere compagnia, anche se spesso queste persone non hanno il coraggio di chiederla apertamente.

A volte questi sentimento si trasmette così facilmente che chi cerca di aiutare potrebbe trovarsi lui stesso a dover essere aiutato. Uno studio dimostra infatti che il nostro cervello reagisce e si adatta più rapidamente alle emozioni negative che a quelle positive.

Proprio per questo la prima cosa importante e riuscire a non farsi “contagiare” dalla tristezza, ma anzi affrontarla in modo positivo e lucido. Quando una persona è triste è giusto lasciarla sfogare, ma soprattutto rispettare la sua condizione. Essere presenti per un conforto non deve mai trasformarsi nel tentativo di imporre un atteggiamento positivo.

Nonostante questo, si può cercare di dare altri punti di vista a chi è triste, magari cercando di strappare un sorriso, o mostrando lo spiraglio di luce alla fine del tunnel. Ma, nel concreto, cosa possiamo fare per una persona a noi cara che è visibilmente triste?

Sicuramente la tenerezza, le coccole e le attenzioni sono un ottimo modo di risollevare il morale. Prendersi cura delle persone tristi le farà sentire amate, e come per magia staranno meglio. Ma soprattutto bisogna lasciarle sfogare, in modo che il sentimento negativo vada via e non torni.