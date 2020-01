Come appendi la carta igienica dice molto sulla tua personalità Alcune abitudini e modelli comportamentali insignificanti possono dire molto sul carattere di una persona; e tu, come appendi la carta igienica in bagno?

Pochi sanno che anche il modo in cui appendiamo la carta igienica al bagno dice molto sulla nostra personalità. Alcune abitudini e modelli comportamentali insignificanti possono dire molto sul carattere di una persona, ad esempio, il modo in cui cammina, il modo in cui dorme o il modo in cui si lava. Tutti eseguiamo determinate azioni regolarmente e, alla fine, diventano parte della nostra vita.

Prova questo test della personalità e scopri alcune sfaccettature di te o del tuo partner in base a come appende la carta igienica nel bagno.

La dott.ssa Gilda Carle, in uno studio fatto eco da “The Guardian”, ha condotto un’indagine in cui assicura che questo atto dice molto sulla nostra personalità. Ha intervistato duemila uomini e donne, chiedendo come hanno appeso la carta igienica a casa e poi ha analizzato le loro risposte.

Il rotolo con il foglio avanti

La dott.ssa Gilda Carle sostiene che coloro che mettono il rotolo con il foglio in avanti hanno più probabilità di avere un tipo di personalità dominante.

Queste persone sono spesso caratterizzate come disciplinate, responsabili, assertive e, spesso, assumono ruoli di leadership. Non sanno dire “non riesco o non posso” e trovano una soluzione a tutto.

Il rotolo con il foglio indietro

Secondo l’esperto, coloro che appendono la carta igienica con il foglio indietro sono più sottomessi, affidabili e cercano relazioni solide.

Si tratta di persone che, fondamentalmente, amano stare in disparte e che difficilmente si mettono in gioco. La loro non è paura ma prudenza. Queste persone, di solito, preferiscono farsi guidare e non amano avere molte responsabilità.

Non importa

Carle identifica anche una terza categoria di persone: quelle a cui non importa come si appende la carta igienica.

Queste, di solito, sono persone che preferiscono evitare conflitti e assumere impegni e tendono ad essere più sensibili e pazienti.