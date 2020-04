Come creare la mascherina per coprirsi il volto Anche voi volete realizzare a casa una mascherina per coprirvi il volto? Ecco a voi come fare per avere una protezione

Se volete anche voi realizzare una mascherina per coprirvi il volto, visto che in giro non se ne trovano e potrebbero essere utili per uscire di casa, ecco le istruzioni per realizzarne una a casa. Le istruzioni per realizzare una mascherina fai da te sono semplicissime.

Le mascherine chirurgiche o gli altri modelli vanno lasciati agli operatori sanitari: anche loro ne sono carenti e ne hanno sicuramente più bisogno di noi che dovremmo uscire solo pochissime volte per fare la spesa o per altre necessità, rimanendo il più possibile a casa. Oltre che lavarci le mani per 20 secondi usando acqua e sapone e ripetendo questo gesto più volte durante il giorno evitando di toccarsi il viso se le mani sono sporche. E ricordiamoci anche di mantenere le distanze, almeno un metro e mezzo.

A casa possiamo realizzare delle mascherine fai da te, che, secondo gli esperti, sono parzialmente efficaci, come sottolineato dal dottor Koushik Kasanagottu del John Hopkins Bayview Medical Center del Maryland. Le mascherine fatte in casa sono una barriera fisica contro le particelle virali, ma non hanno filtri come gli altri respiratori. Per crearli in casa possiamo usare anche una vecchia maglietta e degli elastici.

La mascherina va sempre tenuta sul volto quando si esce di casa. Non va mai toccata per non essere contaminata e va tenuta bene su naso e bocca. Toglietela solo una volta tornati a casa, senza toccare la parte anteriore. Lavate subito la maschera e le mani. E poi disinfettatela per bene facendola bollire in acqua calda, con alcol o con il vapore del ferro da stiro.

Non sono come le mascherine professionali, ma un minimo di protezione la possono garantire per poter andare a fare la spesa e sperare di non tornare a casa portandosi dietro il Coronavirus. Potete anche crearle per i bambini, in versione più piccola.