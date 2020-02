Come fai le X dice molto sulla tua personalità Ti sei mai chiesto se il modo in cui scrivi dice qualcosa sulla tua personalità? Fai questo test e, in base alla tua risposta, scoprirai che tipo di persona sei

Secondo gli esperti di grafologia, il modo in cui facciamo le lettere è un indicatore della nostra personalità e conoscerlo può aiutarci a conoscere un po’ di più i motivi per cui siamo come siamo. L’esperta di grafologia Kathi McKnight ha stabilito che questi sono i diversi modi di scrivere la lettera “X” e i suoi diversi significati. La linea di colore indica la prima linea e la linea nera la seconda. La freccia indica la direzione del tratto. E tu, come lo scrivi? 1. Tradizionale Indica che è molto probabile che tu abbia voglia di andare avanti in qualcosa ma sei bloccato nel passato. 2. Pentito Sente un forte desiderio di dimenticare il passato e andare avanti ma il passato controlla ancora in qualche modo la sua vita. 3. Ribelle L’inversione dei movimenti comuni indica che la persona è un ribelle senza causa. 4. Sentimentale Mentre la persona è focalizzata sul futuro, una parte di se stesso la respinge. Questo conflitto si osserva nel modo in cui il secondo tratto è disegnato in modo tradizionale, ma il primo in modo “ribelle”. 5. Hipster La prima metà di questa “X” è disegnata in modo tradizionale, quella insegnata a scuola ma la seconda è da basso a sinistra in alto a destra, rivela una personalità ribelle, qualcuno a cui piace solo vivere alle proprie condizioni. 6. Creatore di tendenza Il primo colpo inizia dal basso, nel modo opposto in cui ci viene insegnato a scuola, quindi si tratta di una persona che crea le proprie tendenze e non si preoccupa di ciò che gli altri fanno intorno a loro. 7. Corretto Questo è il modo in cui ci insegnano a scuola e dimostra che alla persona piace seguire le regole, rispettare l’ordine, l’equilibrio ed è metodico. 8. Creativo Chi parte dall’alto a destra, è una persona creativa a cui piace rompere i confini e stabilire i propri termini. Secondo McKinght, la maggior parte delle persone rientra nella categoria numero 7, coloro che seguono le regole e non mettono in discussione troppo ciò che viene loro insegnato.