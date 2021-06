Come porti la tua borsa? Ecco cosa ti manca per diventare più attraente: scoprilo!

Non c’è dubbio che ogni donna si interroga molto su cosa manca per essere più attraente agli occhi degli altri. Quindi questo test può aiutarti a trovare la risposta che da tempo stavi cercando. Tutto quello che devi fare è scegliere come portare la tua borsa.

Se porti la borsa per il manico dimostra che hai una grande fiducia in te stessa. Ecco perché non ti preoccupi del tuo aspetto e ti concentri sul raggiungimento dei tuoi obiettivi. Per diventare più attraente devi prenderti cura della tua eleganza e bellezza. Se invece porti la borsa sull’avambraccio, indica che sei molto intelligente. Tuttavia, stai molto attento a tutto ciò che accade intorno a te. Questo spesso causa segni di ansia sul tuo viso e fa perdere parte della tua attrattiva.

Se preferisci portare la borsa a spalla, questo indica che hai una personalità indipendente. Ma quello di cui hai bisogno per essere più attraente è pensare profondamente ad alcuni problemi della vita. Allora prova a sbarazzartene.

Se porti spesso la borsa tra la spalla e la vita dall’altra parte, rivela che sei timido e ti piace tenere tutto ciò che ti riguarda fuori dalla portata degli altri. Ma a volte hai bisogno di divertirti, perché tutto ciò la tua personalità senza ombra di dubbio più attraente.

Porti la tua borsa tra le mani in modo leggero e sciolto, accanto al corpo? Questo perché ti piace la cura dei dettagli. Al contrario, tendi ad essere idealista e spesso determinato a completare le missioni al meglio.

A volte va bene, ma altre volte devi lasciar andare la serietà e rilassarti per sentirti rilassato e le altre persone sono attratte dal tuo sorriso. E tu? Come porti la tua borsa? Dopo aver letto questo articolo potrai coglierne i consigli che ti servono per diventare più attraente.