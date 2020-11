Pizza e personalità: quella che scegli svela qualcosa di te.

Ebbene si, una cosa buona e semplice come la pizza, può rivelare molte cose sulla personalità. Ogni pizza è fatta di ingredienti diversi proprio come il carattere di una persona. Ecco perché la tua scelta può rivelare molto su di te. Qual’é la tua pizza preferita?

Margherita

Sei una persona affidabile, stabile, su cui si può sempre contare. Ami la routine e quando fai qualcosa ti piace essere certa di ogni dettaglio che la coinvolge. Potresti pensare che questo ti renda prevedibile, ma in realtà queste caratteristiche ti rendono indispensabile per chiunque ti conosca un po’ meglio.

Col prosciutto

Sei una persona caparbia, solida e molto determinata. Quando fai una scelta la tua forza di volontà di spinge a portarla avanti, niente e nessuno può farti cambiare idea. Sta attenta però, impara a non essere ottusa, una qualità come la tua bisogna saperla gestire senza eccessi.

Wurstel e patatine

Eccentrica ed estroversa, sei carica di personalità ed energia. Ti piace la semplicità perché ami la chiarezza, ma riesci a mescolare caratteristiche contrastanti nella tua personalità. Forse è per questo che spesso chi ti sta intorno rischia di diventare dipendente da te.

Alla marinara

Sei una persona molto sensibile, ma pochi se ne rendono conto perché appari forte e indistruttibile. Averti come amica è davvero una fortuna, solo chi ti sta vicino scorge la fragilità che nascondi nei tuoi timidi silenzi. Ma sta attenta a non nasconderti troppo, potresti farti male più facilmente

All’ortolana

Le cose più importanti per te sono la tua famiglia e te stessa. Ci tieni alla tua salute e a quella dei tuoi cari. Cerchi di seguire una dieta sana perché ami stare bene con te stessa e con il tuo corpo. Vorresti che anche le persone care si prendessero cura di loro stesse come fai tu, ma non tutti hanno questa priorità.

4 formaggi

Sei una persona imprevedibile, un vero ciclone di “sapori forti” ma mai uguali. Sicuramente non ci si annoia della tua personalità, ma chi ti conosce bene sa anche che gestirti non è una cosa facile.

Diavola

A questa gustosa pizza si abbina la passione. Sei travolgente e passionale. Le persone rimangono molto colpite e coinvolte dal tuo modo di essere. Ma chi ti ama sa anche che un passo falso con te possono pagarlo a caro prezzo.

Capricciosa o 4 stagioni

Sei una peperina, carica di entusiasmo e positività. Non sei per tutti, nel senso che non tutti apprezzano questa tua esplosiva personalità. Chi ti conosce però sa bene che stare con te è una festa finché non te la prendi a male per qualcosa, in quel caso si salvi chi può.