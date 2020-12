Vi hanno giunto al gruppo whatsapp e ormai non si torna più indietro. Ecco la guida per sopravvivere a questo evento

Il telefono squilla e l’inevitabile è ormai diventato realtà, vi hanno aggiunto ad un nuovo gruppo whatsapp ed era proprio quello in cui non sareste volute entrare. E ora, come sopravvivere alla chat delle mamme? Seguite la nostra guida.

Come sopravvivere alla chat delle mamme, il gruppo più temuto di whatsapp

Messaggi vocali lunghi 10 minuti, 50 notifiche non lette e accuse di guardare e non rispondere da ogni dove: come sopravvivere alla chat delle mamme? Uscirne, ormai, non è più possibile, ma potete trovare un modo per resistere.

E vi assicuriamo che, se supererete questa, nessuna apocalisse più vi spaventerà. A meno che non si tratti di un altro gruppo whatsapp al quale sarete aggiunte di vostra non spontanea volontà.

Perché i gruppi di whatsapp delle madri fanno così paura?

Diciamolo, ci sono persone particolarmente apprensive, la cui preoccupazioni angosciano mente e anima di tutte. E alcune di queste si trovano proprio all’interno di queste chat di cui non vorremo mai far parte.

Perché se da una parte è vero che questi gruppi su whatsapp possono essere un potete veicolo di scambio informazioni, è altrettanto vero che, se messe insieme tante, troppe mamme, apprensive ecco che l’isteria collettiva prende il sopravvento.

L’unica cosa, quindi, che rassicura i sogni ormai andati è il sapere come sopravvivere alle chat delle mamme senza cadere in un crollo nervoso che leva i sogni e la fantasia.

La lucidità e il buon senso: come sopravvivere alla chat delle mamme

E se a leggere quei messaggi e a sentire i vocali lunghissimi e infiniti tra un impegno e l’altro, non aveste ancora perso quel briciolo di lucidità che certe persone tendono a far perdere, applicate il buon senso che viene a mancare.

Perché anche se la più logica reazione, quella di pancia, sarebbe più che scomposta e illeggittimata è vero anche quelle persone sono le mamme dei compagni di scuola dei vostri bambini.

E anche quella tentazione di silenziare le chat e far finta che tutto questo non sia mai successo. non servirà a nulla perché poi, un incontro vis a vis, vi metterà davanti a ogni aggiornamento con l’accusa di non aver letto né interagito.

La soluzione migliore per sopravvivere alle chat delle mamme? Essere voi stesse e dimostrare, come, una persona con spiccato equilibrio sappia gestire quel caos di nevrosi che non accenna a finire.