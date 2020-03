Come ti consideri carota, uovo o caffè? Come ti consideri carota, uovo o caffè? Il test di onestà interiore che ti dirà molte cose sulla tua personalità

Ti propongo di eseguire il seguente esperimento come test di onestà interiore: prendi tre pentole di acqua bollente e metti una carota in una, un uovo nella seconda e 2 o 3 cucchiai di caffè nell’ultima. Lascia cuocere ogni cosa per il suo normale tempo di cottura.

La carota che una volta era rigida e dura, una volta cotta, diventa morbida e facile da schiacciare con una forchetta.

L’uovo che sembra così fragile, se viene cotto per il tempo corrispondente, sembra che non abbia subito alcuna trasformazione ma se rompiamo il guscio troviamo un corpo duro e forte.

E infine, il caffè è riuscito a tingere tutta l’acqua con il suo colore marrone e gli ha persino aggiunto aroma e sapore.

Questa è una metafora di come possiamo trasformarci di fronte alle avversità.

Se hai scelto la carota…

Nel primo caso, quello della carota, sei una persona apparentemente forte, dura e difficile da smantellare ma di fronte alle avversità diventi morbida, fragile, vulnerabile… che puoi persino cadere in depressione con relativa facilità.

Se hai scelto l’uovo…

Se, d’altra parte, sei come l’uovo, significa che sebbene potresti sembrare fragile, di fronte a battute d’arresto sei in grado di indurire e rafforzare te stesso e costruire una corazza per evitare il dolore. Questa corazza, però, a volte ti impedisce di metterti al posto di altro.

Se hai scelto il caffè …

Se sei come il caffè, sei in grado di trasformare le avversità in vere opportunità di crescita e rafforzamento di te stesso come persona, senza dimenticare, però, chi ti circonda e i suoi bisogni, diventando un vero esempio di resistenza per gli altri.

Devi chiederti se ti senti vittima delle circostanze, se ti lamenti tutto il giorno o se sei fedele ai tuoi principi.

Se riusciamo a capire con quale di questi elementi ci identifichiamo, sarà sempre più facile rimediare e trovare soluzioni.