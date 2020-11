State cercando qualcuno che vi aiuti nella vostra missione di remise en fome? In questo articolo vi spieghiamo come trovare un personal trainer online per ottenere, quanto prima, dei risultati più che soddisfacenti.

Come trovare un personal trainer online: è davvero possibile

Altro che prova costume, la vera e propria messa in forma comincia adesso. Tra workout e regimi alimentari restrittivi ecco l’ennesima promessa di rimetterci in forma prima dell’arrivo delle ferie natalizie o delle vacanze estive.

Ma il percorso, si sa, è lungo e non privo di insidie, ecco perché un professionista ci può aiutare a portarlo a termine. Scopriamo insieme come trovare un personal trainer online che ci possa seguire per la nostra trasformazione fisica.

Alla ricerca del personal trainer perfetto

Cercare un personal trainer online può essere difficile, ma non impossibile. In questo articolo vi spieghiamo come scandagliare il web alla ricerca della figura che vi aiuterà a tonificare il vostro corpo.

Se è vero, infatti, che nelle palestre possiamo trovare una persona altamente specializzata e intenta a seguirci, è altrettanto vero che tra smartworking e lavoro agile le esigenze di tutti sono cambiate.

Sono in molti infatti a preferire l’allentamento da casa grazie a videocorsi e workout, questo però non vuol dire che le persone non abbiano bisogno di una guida da seguire.

Dove cercare e dove guardare

Il web ci aiuta tantissimo in questa nostra missione, grazie infatti ai social network la ricerca di un personal trainer online è più semplice di quanto possiate pensare.

Per trovare la persona giusta possiamo affidarci al cosiddetto passaparola anche in rete, attraverso forum o gruppi su Facebook, possiamo chiedere consigli e contatti di chi ne ha già scelto uno.

Anche Instagram e Facebook possono aiutarci a scegliere tra i migliori personal trainer online: in questo caso i profili di queste persone ci danno la possibilità di conoscere in anticipo la persona che ci seguirà

Infine, ma non per ultimi, portali come ProntoPro o Trainup ci consentono di entrare in contatto con coach e professionisti sportivi, soprattutto se non abbiamo dimistichezza del settore, pronti ad aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.