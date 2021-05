Compra un coltello arrugginito per 3 dollari e il venditore pensa di averlo fregato ma poi capisce di aver fatto un terribile errore

Un giorno un ragazzo comprò un coltello arrugginito da un venditore che aveva tentato di venderlo in un negozio a 30 centesimi di dollari, senza riuscirci. Il giovane, appassionato di lavoretti fai da te, decise di comprare quel coltello, ma il venditore, furbo, alzò il prezzo, portandolo a 3 dollari.

Il ragazzo pagò i 3 dollari e, arrivato a casa con il suo coltello arrugginito, ha cominciato a girare un video, con i suoi bellissimi gatti incuriositi che lo guardavano.

Il filmato sicuramente non farà piacere al venditore che ha rinunciato a questo classico coltello giapponese per soli 3 dollari.

Certo, era decisamente rovinato, ma il ragazzo che lo ha comprato è riuscito a fare il miracolo: prima lo ha ripulito completamente dalla ruggine e poi lo ha fatto tornare all’antico splendore con semplici e poche mosse.

Et voilà, in pochissimi tempo quel vecchio coltello giapponese arrugginito valutato 30 centesimi di dollari e comprato per 3 dollari per strada è tornato a essere un signor coltello e il ragazzo nel video lo dimostra, tagliando in maniera perfetta ogni cosa che gli passa tra le mani.

Chissà se il venditore ha visto questo video: di sicuro si starà mangiando le mani, perché aveva tra le mani un vero e proprio tesoro!