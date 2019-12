Coppia adotta 3 bambini, dopo aver scoperto che si trattava di tre fratellini, regalando loro un Natale magico Questi tre bambini vogliono dire grazie, per questo regalo di Natale... E vogliamo dirlo anche noi! Ecco la loro storia...

Il Natale, in tutto il mondo, è un periodo magico, nel quale accadono miracoli, nel quale tutti sono un po’ più buoni. Questi tre fratellini sono stati adottati da una coppia del Massachusetts, lo scorso 23 novembre. Joey ha 3 anni, Logan due e Noah soltanto uno. Lena e la sua compagna hanno iniziato la lotta per l’adozione più di un anno fa e si sono innamorati di una foto del piccolo Joey, dopo averlo visto durante un evento di un’associazione.

Aveva soltanto 18 mesi, ma il loro cuore aveva già deciso. Nel successivo mese di marzo, riuscirono ad adottare definitivamente Joey. Dopo la loro decisione però, vennero a conoscenza del fatto che avesse un fratellino, di nome Noah.

Il pensiero di separarli, spezzava i loro cuori, così diedero la loro disponibilità anche per adottare il fratellino. Ciò che non sapevano, è che non era finita lì, c’era un terzo fratello. Logan era stato affidato ad un’altra famiglia, ma poi sera tato portato indietro poichè non era riuscito a stabilire con loro alcun legame e alcun rapporto.

Il pensiero continuava a tormentarli e alla fine decisero di aprire le porte della loro casa anche il terzo fratellino.

“Non potevamo separarli, non avrei convissuto con la cosa per il resto della mia vita. Quando un giorno avranno delle domande da farsi e vorranno sapere la verità, saranno in tre e potranno aiutarsi l’un l’altro. Ammetto che non è stato facile diventare genitori di 3 bambini, al di sotto di 4 anni, nel giro di poco tempo ma in un solo mese posso dirvi che non cambierei questo per nulla al mondo.

Sarà il nostro primo Natale insieme e farò di tutto perché i bambini lo passino in modo felice e sereno e cosa più importante, lo ricordino per il resto delle loro vite”.