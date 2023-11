Una coppia ha fatto una scoperta che poteva sembrare banale. Trova una pietra che a loro sembra molto comune. Ma che in realtà nasconde un grande valore di cui non si erano accorti

Passeggiando in spiaggia, una coppia trova una pietra che sembra comune all’apparenza. Decide, però, di raccoglierla e di scattare qualche foto. Solo in seguito i due hanno scoperto che quella che sembrava una normalissima pietra, solo un po’ più grande del normale, in realtà nascondeva un grande valore. La loro storia è diventata virale in breve tempo sui social per l’incredibile ritrovamento.

Gary e Angela Williams sono una coppia di Overton, città del Lancashire, nel Regno Unito. Stavano passeggiando in spiaggia quando hanno trovato qualcosa di inaspettato. Mentre si trovavano sulla Middleton Sands Beach hanno trovato quella che sembrava una comune roccia.

Quando l’hanno guardata più da vicino, hanno scoperto che era qualcosa di totalmente diverso. Involontariamente la coppia ha trovato qualcosa di decisamente prezioso, che si chiama ambra grigia. Effettivamente aveva un odore sgradevole. E, infatti, era del ricercatissimo e costosissimo vomito di balena, usato nell’industria dei profumi.

L’ambra grigia si forma nel sistema digestivo dei capodogli quando ingeriscono oggetti appuntiti come i becchi di calamaro, il cibo tipico. Nell’intestino della balena c’è una sostanza appiccicosa che incapsula questi corpi estranei, per prevenire danni al rivestimento dell’intestino.

Questi residui si solidificano in grumi di varie dimensioni, che alla fine vengono espulsi attraverso le feci o il rigurgito. L’esposizione alla luce solare e all’acqua di mare fa diventare questa miscela una sostanza dura con un profumo decisamente intenso.

Coppia trova una pietra che in realtà vale un mucchio di soldi. E non è una pietra

Il pezzo di ambra grigia che trovarono aveva una consistenza cerosa e un odore molto pungente. Gary descrisse l’odore come quello del pesce e dei fertilizzanti naturali. Una “pietra” poco attraente, ma dal valore immenso.

Fonte video da YouTube de Il Narratore Italiano

Quella pietra del peso di un chilo e mezzo valeva, infatti, 70mila dollari. In alcuni paesi è illegale, però, perché il suo possesso spesso è associato alla pratica illegale della caccia alle balene.