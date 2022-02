Lo sapevi che esistono anche i coriandoli biodegradabili? Di solito quando festeggiamo Carnevale, i compleanni o anche i matrimoni, per l’uscita degli sposi dalla chiesa dopo la cerimonia o per celebrare il sì in un rito civile, si lanciano i coriandoli (anche il riso, che però fa male ai piccioni che potrebbero ingerirlo). Non proprio una scelta ecosostenibile.

Per fortuna esistono sempre più soluzioni green da adottare anche durante i festeggiamenti, momenti di gioia e di felicità durante i quali non dobbiamo mai dimenticare che è fondamentale ridurre l’impatto ambientale di ogni nostra azione e ogni nostra attività.

Su Amazon possiamo trovare coriandoli biodegradabili colorati, sotto forma di neve o di petali di fiori, che possono diventare un’ottima soluzione per chi non vuole rinunciare a questo gesto, rispettando comunque la natura e l’ambiente.

Ecco una selezione che possiamo trovare sul sito di e-commerce, da acquistare e usare in ogni occasione utile.

Caribbean Dream – Coriandoli da matrimonio, petali di fiori naturali, biodegradabili

Fonte foto da Amazon

Il brand Stripey Finds propone i suoi coriandoli da matrimonio Caribbean Dream, con petali di fiori naturali biodegradabili eco. Una confezione ideale per i matrimoni e non solo, al 100% naturali, in materiale biodegradabile. Non sono stati utilizzati coloranti o conservanti per la loro realizzazione. I petali sono mescolati e confezionati a mano nel laboratori del marchio a Dorset, nel Regno Unito: un’azienda a conduzione famigliare che crede fortemente in soluzioni bio e green, per soluzioni utili per ogni tipo di festa, nel perfetto rispetto dell’ambiente.

Fun Floral Fusions, Coriandoli biodegradabili da 1 litro per matrimonio, petali di fiori secchi

Fonte foto da Amazon

Il brand Fun Floral Fusions su Amazon propone i suoi coriandoli biodegradabili, con petali di fiori secchi disponibili in un mix nei colori rosso, giallo, viola, verde e avorio. I petali sono al 100% naturali e biodegradabili, raccolti e asciugati, conservati senza l’uso di coloranti artificiali, conservanti o agenti sbiancanti. Le dimensioni dei petali essiccati sono diverse, da quelli mini a quelli più grandi.

Un prodotto naturale essiccato in modo tradizionale che sfrutta ogni petalo del fiore, per questo le dimensioni non sono tutte uguali. Si possono ordinare pacchetti di diverse dimensioni in base al numero di ospiti previsto: sono l’ideale per ogni celebrazione. I coriandoli possono essere conservati fino a 6 mesi, lontano da fonti di luce, di calore e di umidità.

Coriandoli di neve biodegradabili con motivo floreale, coriandoli bianchi

Fonte foto da Amazon

Per chi preferisce un tema più da Regina dei ghiacci, ecco che Fun Floral Fusions propone i suoi coriandoli di neve rigorosamente biodegradabili, con motivo floreale. Sembrano proprio quelli veri, per una nevicata artificiale che non danneggia l’ambiente, dal momento che diventano acqua in pochissimi minuti.

Si possono ordinare confezione di diverse dimensioni, in base al numero di ospiti che si pensa di avere alla festa o alla nevicata che si vuole ottenere. Si possono conservare fino a 12 mesi, ma devono essere tenuti lontano da luce, fondi di calore e umidità. Non contengono coloranti artificiali, conservanti o agenti sbiancanti.

Coriandoli di petali naturali biodegradabili di vari colori, tipologie e mix, collezione Classic

Fonte foto da Amazon

Stripey Finds propone una selezione di coriandoli di petali naturali biodegradabili di vari colori e tipologie. Qui sopra puoi vedere la versione Cornflower Rose Lavender Mix. Ma ne puoi trovare anche altre:

Wild Flower Seeds Mixed With Cornflower, Rose And Lavender Confetti

Burgundy Verbena

Rosemary Thyme Lavender Rose Verbena

Rosa E Blu

Borgogna Vintage

Burgundy/Maroon Small Petal

Cornflower Rose Lavender Mix

Festival Mix

Fiamma Marocchino

Marigold, Cornflower, Maroon Rose & Lavendar

Mix Viola Vintage

Parata Vintage

Rosa Vintage

Rosa Viola

Tutti i coriandoli sono di petali di fiori naturali, biodegradabili, ottenuti senza l’uso di coloranti.

ECYC, 12 confezioni di coriandoli nuziali naturali con fiori secchi, coriandoli di petali di rosa biodegradabili Pop, utili anche come decorazione per ogni tipo di festa

Fonte foto da Amazon

Infine, il brand ECYC propone 12 confezioni di fiori secchi naturali per cerimonia (e mette a disposizione anche accessori utili come i coni per lanciare i coriandoli e il supporto artigianale per poter tenere i coni in attesa di lanciare i fiori secchi naturali). Si tratta di fiori di rosa essiccati naturali al 100% e biodegradabili. I fiori secchi si possono usare come decorazioni, tinture, per creare candele, saponi, profumi, ma anche per il pot pourri. O semplicemente come coriandoli nuziali da lanciare agli sposi.

La miscela di rose secche è di un bel colore rosso intenso, con grani di lavanda e petali di calendula.

I coriandoli biodegradabili sono la soluzione ideale per poter festeggiare Carnevale, compleanni, matrimoni e ogni altra celebrazione che merita di essere celebrata come si deve. Per rispettare così la natura e non inquinare.