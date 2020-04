Coronavirus, quali sono le cose che vi mancano di più? Parliamo di piccoli gesti quotidiano, che cosa vi manca di più in questo periodo?

Questo virus sta cambiando le nostre abitudini. Siamo tutti costretti in casa e la noia sembra essere il sentimento predominante. C’è chi la combatte cucinando impastando, chi costringe il cane a lunghissime passeggiate e chi si sta inaspettatamente dando allo yoga.

Ci sono 1000 cose che si possono fare in casa e la pubblicità progresso in TV non fa altro che ricordarci di mantenerci in forma. Ma sicuramente sono più frequenti i momenti in cui seduti sul divano rimaniamo a fissare la TV, senza guardarla davvero, pensando: ” Ma quando finirà questa tortura? Quando potrò tornare a fare ciò che amo? “.

Allora per rendere un po’ più leggeri questi giorni di quarantena abbiamo pensato di proporvi un diversivo. La reclusione sembra non voler finire, quindi, con un po’ di malinconia, ma anche tanta speranza, volgiamo lo sguardo al passato e domandiamoci: “Cosa mi manca di più delle mia quotidianità, quelle piccole cose che rendevano la mia vita ricca di momenti spensierati?“.

Non stiamo parlando di quei grandi temi che sono sotto gli occhi di tutti, come ad esempio la salute, l’economia, l’amore. No. Parliamo delle piccole gioie quotidiane, quelle che abbiamo sempre dato per scontato e ora invece non sono più così abituali o sono addirittura vietate.

C’è chi rimpiange il suo cornetto, affiancato da un goloso cappuccino o chi rimpiange una partitella a carte con gli amici del bar. Quei piccoli rituali pieni di calma che erano fino a poco fa il preludio di una giornata frenetica. I più giovani potrebbero rispondere che manca loro uscire con gli amici o la fidanzatina o addirittura la scuola.

Altri potrebbero invece sorprenderci, rimpiangendo il pranzo domenicale della famiglia, della nonna, della mamma, se lontana. Tanti le cene con amici o un buon aperitivo. E a voi? Che cosa manca di più della vita prima del Covid-19? Fatecelo sapere!