Cosa attira la tua attenzione in questa foto dell’Africa? La tua scelta indica il tuo disagio inconscio

Non è sempre facile identificare ciò che ci impedisce di andare avanti. Molti conflitti rimangono nel nostro inconscio fino a quando non portiamo in superficie tutto ciò che non è in armonia con il nostro pensiero. Per affrontare le situazioni difficili e sradicare i conflitti che tormentano la nostra psiche, sarebbe opportuno identificare la causa: cosa ci impedisce di crescere e andare avanti?

Guarda l’immagine presentata di seguito. Immagina di essere in questa savana africana: Cosa attira la tua attenzione? La tua scelta può aiutarti a capire un possibile disagio inconscio.

Gli alberi

L’albero rappresenta la vita e il suo perpetuo rinnovamento: fiorisce, perde e recupera le sue foglie e si rigenera. Muore e rinasce innumerevoli volte! L’albero diventa una manifestazione archetipica del potere. Inoltre, l’albero è “radicato” sia nella parte superiore (con i suoi rami nell’aria) che nella parte inferiore (con le sue radici), collegando così il mondo luminoso (la parte cosciente) con l’oscurità e il sottosuolo (la parte inconscia).

Se il tuo focus è sugli alberi, l’enfasi è sulla necessità di evolvere e cambiare il presente. Ovviamente, stai attraversando un periodo della tua vita in cui devi prendere diverse decisioni importanti. C’è qualcosa che ti tiene (gli alberi si evolvono, ma non si muovono) e, quindi, ti impedisce di andare avanti. Naturalmente ti spaventa e questo è il tuo problema: in questo momento, è difficile per te agire e apportare modifiche.

Non puoi fare quel grande salto che potrebbe portarti dove dovresti davvero essere. La cosa migliore da fare in questo momento è chiedersi: “Qual è la cosa peggiore che può accadermi?” Dovrebbero cambiare le dimensioni di tutto; Prova a vederti in modo diverso. Potrebbe non essere così complicato come sembra.

L’elefante

L’elefante rappresenta la grandezza, la maestà. Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stata l’elefante, il tuo problema principale è la mancanza di consapevolezza, specialmente nell’area delle relazioni emotive.

La tua sfera affettiva porta con sé molte crepe che non puoi riempire. Nel tuo passato, ci sono esperienze irrisolte che non vuoi davvero affrontare.

Questo tuo atteggiamento richiede una dichiarazione molto cara agli psicologi e abbastanza comune in diversi paesi “l’elefante nella stanza”. Questa frase viene utilizzata per indicare una verità e/o un problema che, ovvio e sorprendente per tutti, viene ignorato o non preso in considerazione dalla persona interessata.

La giraffa

La caratteristica fisica che attira la nostra attenzione è il suo collo. In psicoanalisi, l’azione dell’allungamento del collo, tipica di questo animale, simboleggia il desiderio di eccellere (vedere la posizione del collo del corridore sull’obiettivo, che attraversa il traguardo). Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stata la giraffa, il focus del tuo problema è la bassa autostima.

Inoltre, la giraffa dimostra l’importanza dello sforzo: sforzati di superare le sfide che ti si presentano mantenendo l’equilibrio. L’insicurezza e la mancanza di stabilità emotiva ti rendono una persona inadeguata e non all’altezza delle “tue aspettative”.

Un altro elemento legato a questa creatura è la vista: grazie al suo lungo collo, la giraffa può vedere su grandi distanze, ma questo non è sempre un aspetto positivo. Nel suo caso, la previsione lo porta a proiettarsi troppo lontano nel futuro e essere accusato di eccessiva preoccupazione, che potrebbe affrontare solo al momento giusto, lasciando da parte l’ansia da prestazione.

Il leone

Il leone rappresenta l’aggressività, caratteristiche che conserviamo nel nostro cervello come eredità animale. Al leone viene assegnato un ruolo predominante, che richiede obbedienza e sottomissione.

Se la tua attenzione è rivolta al leone, l’enfasi è sul sentimento di oppressione. Ti senti oppresso e sopraffatto dagli eventi, come se fosse impossibile gestirli! Ti senti spesso passivo, inerte e stanco. La vita di ogni giorno prende il sopravvento, come tutti i doveri e le cose pratiche che devi fare.

Per andare avanti, puoi capire che non tutto il peso delle cose dovrebbe cadere sulle tue spalle. Vivi più alla leggera e cerca di non preoccuparti così tanto di tutto. La vita non ti ha sottoposto alla sua volontà. Sei tu che dai il terreno e permetti agli eventi di prenderti il ​​sopravvento. Potresti prendere lezioni di meditazione, rivedere un vecchio hobby … beh, dovresti dedicare un po ‘di tempo a te stesso in modo da poter finalmente sbarazzarti di questa sensazione di oppressione che ti ha dominato per un po’ di tempo.

pollame