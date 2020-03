Cosa dice di te la forma delle tue unghie? Test di personalità. Cosa dice di te la forma delle tue unghie? Test di personalità. Diverse parti del tuo corpo possono rivelare molto sulla tua personalità

Diverse parti del tuo corpo possono rivelare molto sulla tua personalità, sulla tua fortuna o persino sui tuoi gusti. Le unghie hanno molte forme diverse, ogni persona ha una forma sulle unghie che è quasi unica. Qui raccogliamo 9 delle forme più comuni e le analizziamo. Quale forma è più simile alle tue?

1. Allungato verticalmente.

Sei un romantico È molto probabile che usi di più il lato destro del cervello, quindi sei una persona molto fantasiosa. Sei meticoloso e creativo, ma tendi a sentirti sopraffatto da ciò che ti circonda e puoi essere facilmente ingannato, quindi potresti voler essere un po’ più cauto. Quando provi a trattare con il tipo di persona che usa la parte sinistra del cervello, potresti avere difficoltà a capire e potresti persino finire in conflitto.

2. Ampia ai lati.

Sei una persona irascibile, probabilmente la parte sinistra del cervello si è sviluppata ulteriormente, rendendoti un tipo molto articolato. Ti esprimi molto bene e dai alla gente l’impressione di essere semplice e chiaro. Tuttavia, tendi ad essere impaziente e di cattivo umore, quindi a volte potrebbe essere una buona idea praticare un po’ di autocontrollo. Non puoi venire a patti con persone emotive che ascoltano il loro cuore più della loro testa.

3 e 4. Forma dell’uovo (entrambi i tipi).

Sei un pacifista, sei felice e spensierato, fai le cose al tuo ritmo. Sei molto socievole e ogni volta che le persone intorno a te entrano in discussione, sei il primo a intervenire come mediatore. Per la tua brillante personalità. sei molto apprezzato da molti, rispetto agli altri tipi, vai d’accordo relativamente bene con tutti i tipi di persone.

5. Squadrate.

Sei una persona molto testarda con perseveranza e coraggio; molti uomini hanno spesso questo tipo di unghie. Il tuo comportamento serio è una buona cosa, ma la sua inflessibilità è come un difetto in una pietra preziosa. Se potessi provare a essere meno testardo e pensare in modo più flessibile, le cose potrebbero funzionare molto meglio

6 e 7. Triangolo. (Entrambi i tipi, normali e invertiti).

Sei un genio, hai sempre nuove idee e sei colui che nota sempre i minimi dettagli in cose che gli altri non notano. Le persone con unghie a triangolo invertito possono essere un po’ aggressive, mentre i tipi con triangolo normale tendono ad essere eccessivamente sensibili e non possono tollerare le persone indiscrete che li circondano. Sono inclini a essere turbati da persone che sono troppo rilassate nel fare le cose al proprio ritmo.

8. Mandorla

Sei fedele e onesto. Hai un’immaginazione molto vivida e sei gentile e sempre onesto con le persone. Sei molto cortese ed educato, ma hai poca tolleranza e tendi ad essere di cattivo umore. Quando senti di non riuscire a gestire qualcosa, raffredda la testa e pensa più rilassato.

9. Spada.

Sei ambizioso e idealista, sei il tipo di persona che non esiterebbe a lavorare sodo per raggiungere i tuoi obiettivi. Finché qualcosa ti aiuta a muoverti verso i tuoi ideali, lo fai, anche se è qualcosa che non ti piace. Tuttavia, ti manca la cooperazione. È anche probabile che tu ti senta a disagio quando si tratta di persone che sono troppo rilassate e non tengono il tuo passo. Migliorare la capacità di lavorare in gruppo sarebbe probabilmente utile.