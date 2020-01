Cosa dice il tuo modo di camminare e quello che gli altri vedono in te? Il tuo modo di camminare dice molto su come sei fatto e come ti mostri agli altri; ecco come sei veramente in base alla tua postura

Il linguaggio del corpo dice molto di noi. Con questo test saprai cosa dice il tuo modo di camminare su di te. Il linguaggio non verbale è uno dei più studiati. Nessuno può liberarsi dal suo vero io o nascondere ciò che il proprio corpo dice sulla nostra personalità, le emozioni e persino su come affrontiamo i problemi. Camminare è uno degli atti più involontari che facciamo e non gli diamo la dovuta importanza. Sappiamo tutti che dobbiamo camminare dritti, con la testa alta ma camminiamo davvero così? Qui presentiamo 3 tipi di posture, scegli la tua e sorprenditi leggendo i risultati. Cosa dice il tuo modo di camminare e quello che gli altri vedono in te? Questo test ti aiuterà a conoscere meglio le persone. Dopo aver saputo ciò che rivela il tuo modo di camminare, puoi provare gli altri due, così saprai leggere interpretare il linguaggio del corpo dei tuoi compagni di classe, amici, famiglia, partner o chiunque tu voglia. Con questo, avrai un’impressione più accurata delle persone intorno a te. 1. Sei sicuro e felice Se il tuo modo di camminare è fluido e “nervoso”, significa che sei una persona felice e sicura di te. Hai una postura corretta e muovi liberamente le mani. Sei energico, attento e sociale. Ti distingui per le tue qualità lavorative: dedizione e spirito imprenditoriale. Hai obiettivi e una forte determinazione per raggiungerli. 2. Sei timido e riservato Se cammini in punta di piedi con brevi passi e pieghi leggermente la schiena, è probabile che tu sia timido e non molto sicuro di te stesso. In generale, ti comporti in modo molto umile e ti muovi in ​​modo così fluido che le persone non notano come sei entrato nella stanza. Non ti piace attirare l’attenzione, di solito sei immerso nelle tue preoccupazioni. Molte persone ti considerano un antisociale ma quelli che ti conoscono da molto tempo sanno che sei un buon amico e un interlocutore interessante. 3. Sei concentrato e sicuro di te stesso La testa alta e gesti veloci sono un segno di grande fiducia in se stessi. Raramente presti attenzione alle opinioni degli altri ma sei sicuro che ti guardano costantemente. Sei guidato dalla tua opinione e sai come lottare per la tua libertà e autonomia. Sei concentrato e stai cercando di realizzare i tuoi.