Cosa vedi nell’immagine ti dice quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza La nostra mente è un mistero; usa questo test per riflettere sui tuoi punti deboli e sui tuoi punti di forza e capirti meglio

La nostra mente è un mistero e, per quanto pensiamo di sapere tutto sulla nostra personalità, spesso abbiamo reazioni o risposte che ci sorprendono. Da dove vengono? La verità è che tutti noi abbiamo tratti della nostra personalità che non vengono alla luce o che non conosciamo molto bene.

Usa questo rapido test dell’inconscio per saperne di più su di te. Ogni persona è unica e le risposte non si adattano a tutti allo stesso modo, tuttavia possono essere fattori scatenanti per farti riflettere sui tuoi pregi e difetti.

Cosa vedi nell’immagine qui sopra?

Piante

Se credi che il verde dell’immagine corrisponda alle piante o alla vegetazione, sei probabilmente una persona ottimista, che vede un’opportunità in ogni circostanza della vita.

Questo ti aiuterà a lavorare per ottenere quello che vuoi e non lasciarti superare dal primo ostacolo. In ogni passaggio lascerai un segno e raccoglierai i risultati.

Balene

La tua attenzione si è concentrata su queste sagome perché ci sono paure latenti in te che non puoi affrontare. Senti che qualcosa ti minaccia o paralizza e diventa un ostacolo.

Potresti non esserne consapevole, devi vedere quale direzione sta prendendo la tua vita e valutare se è davvero quello che vuoi o se hai solo scelto solo il modo più semplice. Entrare in contatto con le tue paure più profonde può essere difficile ma, a lungo termine, ti renderà più forte.

Nulla

Se sei uno di quelli che non vedono nulla in questa immagine, solo colori senza significato, è perché la ragione domina la tua mente e ti controlli a livello di coscienza.

Questo può essere utile per prendere decisioni rapide e pragmatiche ma può portare a complicazioni per raggiungere una buona comprensione con gli altri e proiettare la tua vita nel futuro. Fai uno sforzo per far andare la tua mente oltre i suoi limiti, aprire i suoi parametri e incorporare nuovi paradigmi.