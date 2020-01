Cosa vedi per prima dice come sei Cosa vedi per prima in questa foto rivela come sei veramente, nel profondo del tuo essere; scegli senza pensarci troppo

Nel nostro inconscio ci sono, secondo gli psicoanalisti, i nostri desideri e i nostri ricordi repressi, ai quali non abbiamo facile accesso perché troppo spesso sono inaccettabili per noi. È il nostro terreno più nascosto e misterioso: si trovano nella nostra mente, e tuttavia, non possiamo controllarli, ci sfuggono. Questo accade, ad esempio, quando ti sbagli e dici una cosa quando volevi dirne un’altra; e anche quando guardi un’immagine come quella qui sotto. Dove ci sono molte cose e, inspiegabilmente, ce n’è una che focalizza prima la tua attenzione. Cosa vedi per primo? Questo ti darà un’idea di come sei veramente, nel profondo del tuo essere. L’uomo che sta andando via Se la tua attenzione si è quasi “automaticamente” concentrata sull’uomo che cammina da solo a sinistra della foto, potresti essere una persona che tende a essere vittima di molti aspetti della sua vita. È possibile che le cose che ti capitano siano percepite per te come molto difficili e che sia difficile per te vedere il lato positivo. Cerca di cambiare posizione simbolicamente, per vedere le cose in modo diverso. A volte, un atteggiamento del genere potrebbe comportare una paura inconscia o il rifiuto di crescere e prendere le proprie decisioni. Coppia a destra Se hai prestato attenzione prima alla coppia situata sul lato destro, c’è qualcosa di irrisolto nella tua coppia e ci devi lavorare sopra. Potrebbe avere a che fare con i tuoi genitori o con quello che avresti voluto da loro; O forse, più simbolicamente, con la tua idea di amore, compagnia e costruzione della famiglia. Diavolo Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è il diavolo in primo piano, probabilmente ci sono paure, problemi e desideri repressi personali che stanno cercando di uscire alla luce. Potresti sentire un po’ a disagio con le cose che fai normalmente, ma non sai perché. Il diavolo rappresenta una grande forza, può essere positivo o negativo: dipenderà da te. Angelo sullo sfondo Se la prima cosa che hai visto è l’angelo al centro dell’immagine, c’è una domanda alla quale dovresti trovare risposta. Può darsi che non vuoi assumersi la responsabilità e rimanere fuori da qualsiasi situazione che possa ferirti. Le ali offrono protezione, possibilità di fuga e un carattere etereo che può ricordare qualcosa della tua infanzia. Gemelli Se hai fissato prima la tua attenzione sui gemelli, dentro di te potrebbe esserci una dualità, una polarizzazione su qualcosa. Sentimenti contrastanti, dubbi, cose che non puoi finire di decidere; ma ciò nonostante, si librano nel tuo inconscio.