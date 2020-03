Cosa vedi per prima? La tua risposta ti dirà come percepisci la realtà e come ti vedono gli altri Cosa vedi per prima? La tua risposta ti dirà come percepisci la realtà e come ti vedono gli altri

Per tutto il tempo il nostro cervello prende decisioni su ciò che vediamo. Deve decodificare rapidamente ciò che sta accadendo intorno a noi e inquadrarlo in qualcosa che possiamo capire. Pertanto, quando guardi un’immagine con diverse interpretazioni, la tua testa ne sceglie prima una. Il modo più veloce in cui reagisce il tuo pensiero, ti svela il modo in cui interpreti le cose e come vedi la realtà.

Quindi, questo test ti dirà alcune cose sulla tua personalità.

Qual è la prima cosa che vedi?

Se hai visto una persona con il binocolo

Sei il tipo di persona irrequieta, che vuole sempre andare un po ‘oltre le cose. Non ti accontenti della prima risposta che ti danno: ti piace contrastare diversi punti di vista e trarre le tue conclusioni. Sei in una ricerca permanente. Vuoi conoscere più luoghi, nuove persone, vivere nuove esperienze in ogni momento. Pertanto, hai anche un lato creativo e avventuroso, che ti piace sfruttare. Apprezzi sempre il lato umano delle cose.

Se hai visto un’auto

Ti senti più a tuo agio all’interno delle strutture. Ti interessa che le cose funzionino bene, che non ci siano problemi intorno a te e soprattutto ti piace mantenere il lavoro e la vita sempre in ordine e sotto controllo.

Questo modo di essere ti serve per muoverti sempre verso i tuoi obiettivi e non distrarti, non importa quanto siano allettanti le altre offerte che ti circondano. Sei molto chiaro su ciò che vuoi e come lo vuoi. Difficilmente ti fanno cambiare idea.

Ti piacciono le cose ben fatte e ne sei abbastanza dettagliato. Le persone spesso si rivolgono a te quando vogliono consigli o idee su come realizzare i loro progetti.

Se hai visto una lettera A

Sei uno di quelli che vedono cose dove gli altri non vedono nulla. Hai sviluppato il pensiero laterale, che ti consente di trovare soluzioni dove sembra che invece non ce ne siano.

Quella qualità di mantenere la calma e risolvere i problemi ti rende un ottimo collaboratore e ti rende una persona di cui gli altri si fidano. La tua parola è sempre ben accolta dai tuoi amici e colleghi, che vedono in te una fonte di sicurezza. Anche se sai che è necessaria una certa struttura per crescere, sai come uscire dagli schemi quando è necessario.