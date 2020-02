Cosa vedi per primo nell’immagine? La tua risposta ti dirà come è la tua autostima Cosa vedi per primo nell'immagine? La tua risposta ti dirà come è la tua autostima e quanto puoi essere vanitoso

Questa sfida visiva richiederà solo un paio di secondi e ti rivelerà qualcosa di nuovo sulla tua autostima e su quanto potresti diventare vanitoso in background, anche se non ci credi. L’autostima oggi è qualcosa che ci preoccupa molto. È un tema ricorrente quando si parla di educazione, superamento, depressione, ecc. Tuttavia, in alcuni casi, l’autostima o l’eccesso di esso può essere mostrato o essere una forma di narcisismo.

Ricorda che questi tipi di test devono sempre trarre vantaggio da tutto ciò che abbiamo internamente e migliorare ogni giorno. Non devi avere paura! Fanno parte delle nostre ombre.

Sei pronto Ora, guarda l’immagine presentata di seguito e rispondi qual è stata la prima cosa che ha attirato la tua attenzione.

1. La donna

Se la prima cosa che hai osservato è stata la donna, significa che sei innamorato dell’aspetto fisico. A volte sei vanitoso e vuoi apparire bene agli occhi degli altri. Ti piacciono i complimenti, soprattutto se devono migliorare il tuo stile personale. Questo non significa che giudichi le persone dal loro aspetto o che sei ossessionato dal tuo, ma sicuramente farlo è molto importante per te. Ti confronti spesso con gli altri, e se quel confronto non è a tuo favore, può rovinare il tuo umore e far apparire molte delle tue insicurezze.

2. Il fiume

Se la prima cosa che hai visto è stato un fiume, significa che sei innamorato del tuo lavoro. Sai che dovresti prestare maggiore attenzione ai tuoi cari e bilanciare la tua privacy e il tuo lavoro, ma la verità è che sei “workolico”. Potresti avere difficoltà a cambiare i tuoi obiettivi professionali per le persone che ami. Per te, lo stato sociale e materiale è molto importante, quindi non ti arrendi mai.

3. Il ponte

Se è stato il ponte che hai visto per primo, significa che ti distingui per la tua mancanza di empatia. Non è che hai un cuore freddo e insensibile, solo che a volte non presti attenzione ai sentimenti degli altri o non riesci a metterti nei loro panni. Lo fai senza pensare, non di proposito. Quando qualcuno ti dice che va bene, gli credi e non approfondisci. Raramente chiedi ai tuoi amici come stanno. Il punto è che sanno che non sei la persona più emotiva e, quindi, di solito non si preoccupano di te. Devi imparare a prestare maggiore attenzione ai sentimenti degli altri e quindi migliorare le relazioni.

4. La nave

Se hai visto per prima la nave, allora hai un grande ego e sei caratterizzato da un perfezionista. Ti piace affrontare tutto, non ti fidi facilmente degli altri e non ti piace lavorare con gli altri perché fai la maggior parte dei compiti. Sei davvero fantastico, ma dovresti essere in grado di risolvere le cose in futuro. Ricorda che puoi contare sui tuoi amici in momenti difficili e non c’è nulla di cui vergognarsi.