Cose che accadono al tuo corpo se non bevi abbastanza acqua mentre ti alleni Ti alleni senza bere un po' d'acqua? Questo è ciò che accadrà al tuo corpo se ignori i suoi segnali e non lo idrati adeguatamente

Ti alleni spesso ma non bevi l’acqua? Il tuo corpo, in questo caso, soffre. Ecco ciò che accadrà se ignori i suoi segnali e non lo idrati adeguatamente. Il nostro corpo è composto per quasi il 75% di acqua, quindi non sorprende che questo liquido sia essenziale per la nostra esistenza.

Purtroppo, molte persone scelgono semplicemente di ignorare tutte le raccomandazioni e di non dare al loro corpo ciò di cui ha bisogno.

Ecco alcuni dei segnali che il tuo corpo ti invia quando non stai bevendo abbastanza acqua. Fai molta attenzione!

Alcune persone pensano che non bevendo acqua durante l’allenamento, perderanno peso più velocemente. Sì, è vero, potrebbero vedere l’effetto sulla tua bilancia subito dopo un allenamento. Ma la verità è che non perdi grasso in eccesso, perdi acqua. E non appena ne berrai un po’, la bilancia ti mostrerà un risultato diverso.

La mancanza d’acqua non ci consente di bruciare i grassi in modo efficace. La normale circolazione sanguigna che arricchisce le cellule di ossigeno non è possibile a causa della carenza di acqua.

Durante l’esercizio fisico, i nostri corpi eliminano le tossine della pelle attraverso il flusso sanguigno e la sudorazione intensa. Ma se non fornisci al tuo corpo abbastanza acqua, la sudorazione non sarà così intensa e la maggior parte delle tossine rimarrà all’interno del tuo corpo.

Invecchiamento della pelle. È stato dimostrato che lo sport ha un effetto ringiovanente sulla nostra pelle. Grazie al flusso sanguigno della pelle, le cellule si arricchiscono di ossigeno, la produzione di collagene aumenta e le rughe diventano più piccole. Il nostro corpo ha bisogno della giusta quantità di liquido per aiutare il sangue a circolare bene.

Il dolore muscolare si verifica dopo un buon allenamento. Ma se non bevi abbastanza acqua, questo dolore può durare più di un paio di giorni.

I microtraumi che si verificano durante gli esercizi possono essere curati solo se le fibre muscolari ricevono proteine ​​e carboidrati. E questo è possibile solo se c’è abbastanza acqua nel nostro corpo.

È difficile da credere ma se non bevi abbastanza acqua durante gli allenamenti, è probabile che noterai un leggero gonfiore sotto gli occhi. Il nostro corpo sente la perdita di liquido e cerca di salvarlo. Di conseguenza, gonfiore e occhiaie si verificano sotto gli occhi.

L’allenamento perde la sua efficacia. Gli scienziati pensano che la disidratazione abbia un impatto negativo sull’efficacia dell’allenamento. Se perdi il 5% di liquidi, l’efficacia del tuo allenamento sarà ridotta del 30%. Se perdi il 2% di liquidi, significa che non stai permettendo al tuo corpo di bruciare grassi o costruire muscoli.

Anche se perdi solo l’1 o il 2% di liquidi, la concentrazione e l’attenzione diminuiscono e la tensione e l’affaticamento aumentano. E questo provoca la sensazione di stanchezza costante e cattivo umore.

Se hai un allenamento breve, ti basterà bere dell’acqua. Ma se ti alleni per più di 2 ore, è meglio scegliere un drink sportivo. Arricchirà il tuo corpo con fluidi, carboidrati e minerali che forniranno potassio e magnesio.

Si consiglia di bere 500 ml di acqua (non una bevanda per gli sportivi) un paio d’ore prima di un allenamento. E se bevi un drink sportivo durante l’allenamento, bevi subito acqua subito dopo.