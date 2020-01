Cos’è più importante per sopravvivere? Cos'è più importante per sopravvivere? La tua risposta ti dirà cosa devi cambiare nella tua vita

Molte volte è nel ragionamento che facciamo tutti i giorni che possiamo vedere meglio chi siamo e di cosa abbiamo bisogno nella nostra vita. Il modo in cui mettiamo in relazione cose apparentemente senza alcun collegamento spiega il nostro modo di essere e di pensare, un meccanismo complesso.

Questo semplice test di intuizione utilizza quel meccanismo per scoprire ciò di cui hai bisogno nella tua vita. Devi solo rispondere a una domanda, apparentemente semplice. Cosa pensi sia più importante per sopravvivere? Scegli una di queste opzioni e scopri che tipo di personalità hai e cosa devi cambiare nella tua vita.

Sì, sappiamo già che tutti sono indispensabili ma deve essercene uno più importante per il resto. Non cercare di trovare una spiegazione razionale; fatti guidare, invece, dal tuo intuito. Sarai sorpreso dalla risposta.

1. Scheletro

Se hai scelto lo scheletro, è perché sei una persona che ha bisogno di stabilità. Per te, la cosa più importante è ciò che ti sostiene.

Il problema è che molte volte ti aggrappi troppo alle regole e perdi di vista la necessità di essere spontaneo, lasciarti trasportare, accettare ciò che non puoi cambiare.

Quindi, ciò che servirebbe nella tua vita è un po’ di improvvisazione. Non devi separarti completamente dalla persona che sei sempre stata ma sarebbe bello provare a essere un po’ più flessibile.

2. Muscoli

Se hai scelto i muscoli è perché sei una persona che ha bisogno di sentirsi forte per stare bene. Sei una persona con una personalità potente e hai lavorato duramente per ottenere tutto ciò che hai finora. Capisci che sforzo e potere vanno di pari passo.

Ciò di cui hai bisogno ora nella tua vita è di dare ai tuoi sentimenti un po’ più di spazio. Hai fatto tutto il possibile per costruire un rifugio sicuro, dal quale nessuno può tirarti fuori ma hai messo da parte alcune delle cose più importanti della vita: amore, amicizia, famiglia.

Riconnettiti con quelle cose e vedrai che tutto migliorerà nella tua vita.

3. Sistema circolatorio

Se hai scelto il sistema circolatorio, per te tutto è un viaggio di andata e ritorno attraverso il cuore. I tuoi sentimenti sono enormi e per te l’amore e la passione sono le cose più importanti della vita. Non solo verso le persone: lasci il tuo cuore in tutto ciò che è importante nella tua vita.

Il vero cambiamento che devi fare è imparare a non dimenticare te stesso. A volte sei così appassionato di ciò che fai che ti dimentichi di prenderti cura di te stesso, amarti e darti una pausa.

L’amore è senza dubbio una delle cose più importanti della vita ed essere appassionato ti rende una persona meravigliosa ma devi anche sapere quando fermarti e allontanarti da ciò che ti fa male.

4. Sistema nervoso

Se hai scelto il sistema nervoso, è perché sei una persona che crede che tutto sia nel cervello. Sei intelligente, impari velocemente, hai un’innata curiosità e una grande capacità di progresso.

D’altra parte puoi diventare una persona leggermente negativa e pessimista. A volte, i tuoi pensieri possono mangiare un po’ la tua personalità e finire per farti perdere l’asse d’equilibrio.

Ciò che devi cambiare nella tua vita è il modo in cui ti relazioni con i tuoi pensieri. Ricorda che non sei ciò che è nella tua testa, sei molto più di questo. Esci da lì e vedrai che il mondo è un posto meno ostile di quanto sembri.

5. Apparato digerente

Se hai scelto il sistema digestivo è perché sei una persona che si prende molta cura di se stesso e che sa che quasi tutto ciò che ci accade inizia nello stomaco. Sei una persona che gode dei piaceri della vita e non è per questo che trascura la sua salute o il suo benessere.

Il problema è che a volte diventi un po’ troppo te stesso e puoi essere un po’ egoista e pedante. Il cambiamento che devi apportare nella tua vita è ascoltare un po’ di più gli altri e imparare che tutti, anche le persone più diverse da te, hanno qualcosa da insegnarti. Se riesci ad aprirti a ciò che il mondo ha da dirti con umiltà, crescerai molto come persona.