A Natale puoi… vestirti da Santa Claus, per portare i regali ai bambini e ai più grandi. Il costume da Babbo Natale è perfetto per poter entrare nel clima delle feste di fine anno, così da creare la giusta atmosfera per festeggiare in famiglia, in coppia o con gli amici.

Ci sono costumi da Babbo Natale ideali per lui e per lei, classici o più moderni, anche con gonna e per abiti molto chic ed eleganti. E poi ci sono modelli ideali per i bambini, soprattutto i neonati, così da vestire i panni delle feste in foto che ricorderemo con affetto a lungo. Senza dimenticare i pets, ovviamente!

Ecco una selezione di costumi che si possono comodamente acquistare su Amazon, potendo contare su una vasta gamma di modelli, taglie, opportunità per tutta la famiglia, pelosetti compresi. Perché Natale quando arriva arriva… e arriva per tutti, nessuno escluso.

Abito da Babbo Natale da Uomo 10 Pezzi Costume Santa Claus di Lusso per Adulti

Cominciamo con un classico abito da Babbo Natale da uomo, composto da 10 pezzi, per un costume di Santa Claus rifinito nei minimi dettagli ideale per gli adulti. Disponibile in taglie dalla S alla XXL, è realizzato in poliestere. È composto da giacca con cerniere e peluche, pantaloni con elastico e tasche, berretto in velluto rosso con bordo in pelliccia, cintura con fibbia, gambali abbinati, guanti, occhiali, parrucca bianca, barba bianca, copri stivali e borsa per i regali color oro. Abbigliamento davvero utile e perfetto per poter vestire i panni del vecchietto più buono che ci sia.

Sunshine smile Pet Costume Natalizio, Babbo Natale Costumi per Cane

E se volessimo trasformare i nostri migliori amici pelosi in Babbo Natale? Ecco da Sunshine smile il costume natalizio per Pet da Babbo Natale con orecchie da renna. L’abito è regolabile ed è disponibile in due stili diversi. Un costume rosso, ovviamente, realizzato con tessuti morbidi e confortevoli, per tenere al caldo il tuo animale domestico e per resistere al freddo più intenso. Facile da lavare a mano o in lavatrice, si può regolare con comodità. È pratico da indossare e da togliere, così da utilizzarlo ogni giorno durante le feste di fine anno. I costumi sono l’ideale per l’uso quotidiano e per creare la giusta atmosfera per le feste di fine anno. Per l’acquisto, misura bene la circonferenza del collo del tuo animale domestico, la circonferenza del torace e la lunghezza della schiena.

Widmann Deluxe Costume Babbo Natale, Super Lusso in Velluto Uomo, Rosso

Per chi ama lo stile classico, ecco che lo store di Widmann Milano Party Fashion propone il suo costume da Babbo Natale di lusso, in velluto e poliestere. Il modello è in vendita è fornito nella taglia XL: il costume è composto da cappotto con cappuccio e cintura, che si può comodamente regolabile. Bisogna lavarlo rigorosamente a mano: non si può candeggiare, non si può asciugare in asciugatrice, non si può stirare, non si può lavare a secco. Se lo devi stirare, usa un ferro da stiro non caldo.

Morph Costume divertente con le gambe autogonfiabili, Unisex, Babbo Natale, Taglia unica

Per chi ama divertirsi anche durante le feste di fine anno, ecco che lo store di Morph su Amazon propone un costume divertente con gambe autogonfiabili a forma di Babbo Natale, per far finta di essere trasportati sulle spalle di Santa Claus. Disponibile anche in altri modelli, con personaggi anche non a tema natalizio, questo modello include costume Piggyback a Cavalluccio con gambe da imbottire, ideale per gli adulti, visto che è disponibile in taglia unica. I costumi non comprendono l’imbottitura per le gambe: ci vuole un minuto per riempirle, usando ad esempio carta, asciugamani o altro materiale. I costumi rispettano tutti gli standard di qualità migliori.

Dasongff Vestito natalizio da donna per festa di Natale, costume da Babbo Natale, a maniche lunghe

Per lei, ecco sullo store Dasongff il vestito natalizio da donna, un costume da Babbo Natale con scollo a V, maniche lunghe e cintura in vita, con gonna svasata. Disponibile anche in altri colori, oltre al rosso, si può scegliere dalla taglia S alla 5XL. L’abito è realizzato in poliestere, con manica a tre quarti. Un dress davvero perfetto per celebrare le feste di fine anno con un costume natalizio a tema.

Costume all’uncinetto per neonato da Babbo Natale, con cappello e vestito rossi, stivaletti neri, fatto a mano

Infine, ecco su Amazon il delizioso abitino all’uncinetto pensato per i neonati, composto da cappellino rosso con pom pom bianco, vestitino con bretelline nere e stivaletti neri con bordi bianchi. Ideale per fare le foto di Natale con un costume a tema semplicemente adorabile.

Come vedi c’è un costume di Babbo Natale per tutti!