Deodorante naturale fatto in casa Se mescolate questi tre semplici ingredienti vi dimenticherete per sempre del cattivo odore che il sudore lascia

Il cattivo odore di sudore è un vostro tormento? Non riuscite a trovare in commercio deodoranti che siano in grado di tenere a bada quell’aroma che magari vi accompagna per gran parte della giornata? Bene, allora dovete sapere che mescolando tre semplici ingredienti come quelli elencati qui sotto vi dimenticherete per sempre del cattivo odore di sudore.

Oggi vi proponiamo la ricetta di un deodorante naturale che si può comodamente preparare a casa. Ed è efficace contro l’odore di sudore anche più resistente. Purtroppo molte persone, anche facendo molte docce al giorno e usando deodoranti che promettono miracoli, non riescono a liberarsi di quel fastidioso odore.

Ecco che allora questo deodorante fai da te naturale, che protegge dall’odore di sudore e che non macchia assolutamente i vestiti, è proprio quello che fa al caso nostro.

Per poter creare un deodorante naturale fai da te avrete bisogno dei seguenti ingredienti facilmente reperibili:

25 grammi di bicarbonato di sodio

15 grammi di amido di mais

30 grammi di olio di cocco

oli essenziali della profumazione che preferite

Il bicarbonato di soda è uno dei migliori rimedi per affrontare l’odore di sudore, perché è una sostanza che crea un ambiente alcalino che uccide i batteri che sono responsabili proprio di quel profumo poco gradito. Mentre l’amido di mais è utile perché assorbe velocemente e in maniera efficace l’umidità, lasciando le nostre ascelle sempre asciutte.

Mescolate prima il bicarbonato di sodio e l’amido di mais. E poi aggiungete anche l’olio di cocco, che a contatto con la pelle calda si scioglie permettendo al prodotto di essere applicato in maniera assolutamente perfetta.

Scegliete poi un olio essenziale che amate e mescolate il tutto, così da avere una profumazione gradevole.

A questo punto mettete il deodorante fai da te in un contenitore e conservate in frigo. Applicando quando serve.