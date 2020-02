Dimmi come ordini i libri e ti dirò chi sei Il modo di ordinare i libri può dire molto di una persona. E voi, chi siete davvero?

Se entrando a casa di qualcuno che non conoscete bene, volete scoprire di più su quella persona e sul suo mondo, date uno sguardo alla sua libreria. I libri infatti non solo riflettono il momento che una persona sta vivendo, ma mostrano gli interessi e le priorità.

E di cose una libreria, può dircene davvero tante: ci sono i creativi che ordinano gli scaffali per colore come se si trattasse di una gallery di Instagram ai tradizionalisti che invece sistemano i libri, uno accanto all’altro per ordine alfabetico.

Libri che passione

Se è vero che al giorno d’oggi sempre più persone rinunciano ai libri cartacei per il formato digitale, è altrettanto vero che la minoranza dei lettori si fa sentire e anche in maniera piuttosto importante. Del resto il potere dei libri è immenso e i benefici della lettura sono universalmente riconosciuti da tutti.

Se fate parte della comunità di quelli che ancora leggono, forse avrete sentito parlare di ecopsicologia, la disciplina che è in grado di interpretare il carattere di una persona proprio in base a come ordina i libri. Curiosi di scoprire qualcosa in più sulle persone in base a come sistemano i libri sullo scaffale?

Ordine alfabetico

Chi sistema i libri in ordine alfabetico si lascia condizionare dall’emisfero sinistro. Si tratta della tecnica più comune e logica utilizzata anche dai bibliotecari. Queste persone sono sistematiche e organizzate, non amano gli imprevisti né le sorprese perché hanno bisogno di tenere tutto sotto controllo.

Autori

Le persone che ordinano i libri in base agli autori non sono solo collezionisti, ma veri lettori e amano classificare le cose lette per come sono scritte. Guidati dall’emisfero destro questi individui hanno un’intelligenza emotiva molto sviluppata.

Genere

Come nel caso di chi ordina i libri in ordine alfabetico, anche queste persone, guidate dall’emisfero destro, hanno un sistema di collezionismo di controllo e logica.

Ordine cromatico

Chi sistema i propri libri in maniera cromatica è un creativo, un’esteta interessato non solo al contenuto ma anche alla forma e al colore come se il libro stesso fosse un’opera d’arte o un oggetto di design con il quale arredare casa. Queste persone sono guidate dall’emisfero destro.

E voi, che collezionisti di libri siete?