Lo sai che il tuo corpo e come lo posizioni nello spazio può dire molto della tua personalità? Non sempre ci facciamo caso, ma il linguaggio del corpo a volte dice più di quanto vorremmo e più di quanto stiamo esprimendo con la parola. Dimmi come stati seduta e ti dirò chi sei: ecco un bel test da fare e da condividere con amici e colleghi?

Fonte foto da Pixabay

Molte persone trascorrono gran parte della giornata seduti, anche per il lavoro d’ufficio che ci obbliga a stare 8 ore o più alla scrivania. Il modo con cui stiamo seduti potrebbe rivelare molto sulla nostra personalità.

Stare seduti troppo a lungo può fare male alla salute e avere conseguenze ed effetti collaterali da non sottovalutare. Per questo ogni ora dovremmo alzarsi e camminare o stare in piedi per almeno una decina di minuti. Oltre a questo, la prossima volta che sei seduto da qualche parte, dai un’occhiata alla sua posizione e poi scopri con il nostro test qual è la tua personalità.

Seduti a gambe incrociate

Sedersi a gambe incrociate sul pavimento indica apertura e spensieratezza. Se le ginocchia sono divaricate di lato, allora si è aperti a nuove idee. Chi è flessibile sedendosi, denota flessibilità anche mentale nelle decisioni della vita.

Seduti dritti con una buona postura

Stare seduti perfettamente eretti indica grande sicurezza e autostima, forza e affidabilità, capacità di dare aiuto e conforto.

Seduti reclinati con appoggio posteriore sulle braccia

Appoggiarsi sulle braccia indica essere analitici, essere attenti a prendere decisioni, prestare attenzione prima di essere coinvolti in una situazione. Denota anche persone premurose, consapevoli dei sentimenti e delle emozioni altrui.

Seduti con la caviglie incrociate

Significa essere raffinati ed eleganti, aperti e con i piedi per terra, rilassati soprattutto se le gambe sono leggermente aperte.

Seduti stringendo i braccioli

Se ami stare seduto stringendo i braccioli con forse, questo denota grande sensibilità e consapevolezza di quello che ti circonda. I braccioli servono a darti sostegno fisico ed emotivo, comfort e sicurezza. Sei una persona stabile e con i piedi per terra.

Seduti a braccia incrociate

Le braccia incrociate indicano forza, ma anche una posizione difensiva e di sicurezza. Ti potresti sentire protettivo nei confronti degli altri e anche molto premuroso.

Seduti all’amazzone con le ginocchia di lato

Stare seduti in questo mondo indica delicatezza e dolcezza, ma anche un atteggiamento da civetta.

Seduti con le mani in grembo

Questo indica timidezza ed essere molto premurosi, calmi e umili.

Seduti in ginocchio

Inginocchiarsi non è semplice, indica una voglia forte di mettersi al servizio degli altri, ma anche il fare da essere un leader naturale.

E tu, dimmi come stati seduta e ti dirò chi sei…