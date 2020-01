Dimmi cosa e dove ti sei tatuato e ti dirò chi sei I tatuaggi erano molto comuni tra i più giovani ma ora stanno diventando una forma di espressione per tutte le età; ecco cosa dice di te il posto del tatuaggio

I tatuaggi sono da sempre molto comuni tra i più giovani ma, nel tempo, questo è cambiato. Adesso sono sempre di più gli adulti a scegliere di tatuarsi: stanno diventando una forma di espressione per tutte le età. Quello che molti non sanno è che un tatuaggio dice molto di noi.

Ecco cosa dice di te il tuo tatuaggio.

Il posto scelto

Braccio o spalla: indica il desiderio di sentirsi utili; per te non è sufficiente esserci, vuoi costruire, realizzare, creare.

Collo: stai cercando di urlare l’insoddisfazione in cui vivi e, allo stesso tempo, chiarire i propri ideali ma non hai il coraggio per farlo. Dai molta importanza ai valori morali, senza i quali nessuna iniziativa sembra degna di interesse per te.

Schiena: la persona che si fa un tatuaggio sulla spalla ha paura di entrare in gioco, di assumere posizioni specifiche e scappa da decisioni e responsabilità ed è anche qualcuno che evita l’esposizione.

Mano: chi si fa un tatuaggio sulla mano ha molto autocontrollo e buona padronanza delle proprie emozioni. A sinistra indica il desiderio di potere. A destra, il desiderio di giustizia.

Polso: la persona che sceglie di farsi un tatuaggio sul polso non è in grado di agire e questo senso di impotenza alla fine la demotiva.

Glutei: ami trasgredire, sentirsi diversi e distinguersi dagli altri. Non hai paura di esporti e ti piace il giocare senza misurare le conseguenze.

L’immagine che tatui può significare:

Ancora: strumento di stabilità, sicurezza e tradizione. Chi se lo tatua addosso cerca un punto in cui stabilirsi.

Angelo: bisogno di protezione, di trascendere ed entrare in contatto con l’universo.

Cavallo: sei disinvolto, veloce, dinamico, di successo e amichevole.

Cranio: la vittoria sulla morte, che sfidi e affronti con sicurezza e serenità.

Cuore: persona impegnata e appassionata, con uno specifico interesse nel dare e ricevere amore.

Delfino: devozione, libertà e amicizia, sei disposto ad aiutare e fornire supporto.

Drago: carattere forte e cambiamenti radicali nel temperamento.

Stella: accettazione della destinazione, necessità di punti di riferimento o guida.

Gatto: sensualità, istinto e morbidezza, nonché libertà e orgoglio per la propria personalità.

Cane: simboleggia fedeltà, vigilanza, nobiltà d’animo.

Rondine: spirito libero, con intenso desiderio di libertà e spazi aperti ma anche di famiglia.

Cosa devi sapere prima di tatuarti

Assicurati di tenere aggiornato il tuo programma di vaccinazione (in particolare per quanto riguarda il vaccino contro l’epatite B e il tetano).

Se hai un problema medico, come una condizione cardiaca, allergie, diabete, malattie della pelle, come eczema o psoriasi, un sistema immunitario indebolito o un problema di coagulazione, parla con il tuo medico prima di farti un tatuaggio.

Se si tende ad avere cheloidi (escrescenze eccessive di tessuto cicatriziale), è meglio evitare i tatuaggi.