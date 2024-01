Da sempre Sara Rivers Cofield è un amante degli oggetti antichi e inusuali che si trovano solamente in negozi di antiquariato o in vecchie soffitte. La donna un giorno è riuscita a comprare un vecchio abito d’epoca che sembrava risalire agli anni del 1800.

Un acquisto inusuale fatto all’interno di un negozio di antiquariato nel Maine che, fin da subito, ha catturato il suo interesse. È proprio davanti a quel particolare vestito che Sara non è riuscita a resistere portando, a distanza di ore, il pezzo d’epoca in casa.

L’abito color bronzo si mostrava fin da subito in buone condizioni, con una bellissima gonna drappeggiata, un bustino gonfio e dei bottoni in metallo che sembravano raffigurare l’epoca shakespeariano.

Un acquisto che è costato alla donna circa 100 dollari ma quest’ultima non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi con un oggetto importante e segreto al suo interno. Ecco di cosa stiamo parlando.

Donna compra un abito antico e trova un biglietto segreto: 10 anni dopo il mistero è risolto

All’interno di una tasca segreta, la donna ha trovato un biglietto che fin da subito ha voluto condividere sui social chiedendo se qualcuno fosse in grado di decifrarlo. A rispondere al suo appello è l’analista di dati Wayne Chan che lavora all’interno dell’Università di Monitoba.

I due fogli al loro interno contenevano dei codici usati per telegrafare delle osservazioni meteorologiche per le varie stazioni degli Stati Uniti e del Canada datati 1888. Chan ha descritto i testi come tra i più difficili che lui stesso sia mai riuscito a decifrare, ritenendosi soddisfatto del lavoro svolto.

Essi contenevano la posizione della stazione seguita dalle varie temperature e pressioni, i punti di rugiada. Proseguendo anche le precipitazioni e le varie direzioni del vento ma anche le osservazioni del tramonto. Un vero e proprio mistero del quale la donna non era affatto a conoscenza prima dell’incontro con Chan.