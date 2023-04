Non è difficile oggi raccontare i propri problemi e farli sapere al mondo intero. I social sono diventati un incredibile strumento di diffusione. Il video di oggi è stato condiviso su Titk Tok da una donna e in poco tempo è diventato virale.

Credit: 5kids5catssomedogstoo – Tik Tok

Una madre di 5 figli che lavora ogni giorno, per 10 ore al giorno e che quando torna a casa, stanca, rimane delusa da suo marito. Come ha voluto mostrare sui social, la casa è sempre disordinata, le stanze piene di vestiti, giochi e carte di cibo spazzatura.

La donna, mostrando quelle foto con il filmato, ha voluto mostrare anche la ragione della sua più difficile decisione: il divorzio.

Lynalice Bandy, nome utente su Tik Tok @5kids5catssomedogstoo, ha suscitato le reazioni di un numero incredibile di donne, che le hanno raccontato di avere lo stesso problema. Ovvero un partner assente all’interno della casa, convinto che ogni mansione spetti alle donne. Dal pulire al cucinare. Ma come nel caso di questa madre, anche lei lavora per tante ore al giorno e non riceve nessun aiuto. Lei stessa ha spiegato:

Ho lavorato sei giorni su 7, dieci ore di fila con un solo giorno libero, in cui ero in malattia. Vorrei fingere di non essere l’unica persona che pulisce qui, ma come puoi vedere… Queste stanze non ricevono molta attenzione quando non sono in casa.

L’incapacità di suo marito a dividere le responsabilità della famiglia e della casa, hanno portato questa donna a decidere di separarsi. Ha raccontato di essere stata lei ad andare via dalla casa e a trovarsi un altro posto in cui vivere. Ma nonostante tutto, continua a sistemarla e pulirla quando i figli devono stare con il padre. Una decisione presa per consentire solo il benessere dei suoi bambini.

I commenti che questa donna ha ricevuto sono stati tantissimi. Tante mogli o ex mogli le hanno mostrato comprensione e supporto, elogiando il suo coraggio per la decisione presa.